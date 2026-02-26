„Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů

Už nás nenapadá nás způsob, jak výjimečnost tohoto auta zpochybnit. Ať už si vymyslíte jakákoli „co kdyby” anebo výmluvy pro konkurenční výrobce, na výsledku to prostě nic nezmění. Nejnověji americký sporťák ukázal záda i nesrovnatelně dražšímu McLarenu Senna.

před hodinou | Petr Prokopec

Foto: Chevrolet

Už nás nenapadá nás způsob, jak výjimečnost tohoto auta zpochybnit. Ať už si vymyslíte jakákoli „co kdyby” anebo výmluvy pro konkurenční výrobce, na výsledku to prostě nic nezmění. Nejnověji americký sporťák ukázal záda i nesrovnatelně dražšímu McLarenu Senna.

Není tomu až tak dávno, co byly americké sporťáky považovány za sice výkonné a rychlé v přímce, jinak ale nebylo o co stát. Co tedy získaly na rovinkách, to zejména oproti evropské konkurenci ztratili v zatáčkách. Tomu pak ostatně odpovídala i jejich cena - za stejné peníze jste na starém kontinentu dostali leda slabší obyčejný vůz. Pokud jste chtěli víc kvality, sofistikovanosti a pokročilejší technologie, které ve finále zajišťovaly lepší dynamiku i komplexnějších disciplínách, museli jste platit a třeba takový Chevrolet Corvette nechat být.

Kdeže ale loňské sněhy jsou, chce se zvolat. Starý kontinent je stále více svírán svou zahleděností do „jediné možné budoucnosti”, která ve výsledku zabíjí pokrok. A co je nakonec projevem pokroku? Dostávat stále víc za stále míň, to je přirozené. Tohle tu nemáme, dostáváme spíš stále míň za stále víc, což jinde neplatí. A patrné je to i na zmíněném americkém sporťáku, který v osmé generaci přišel s šílenou verzí ZR1, jež si ihned získala přezdívku „Bugatti pro chudé“.

Po důvodech není třeba dlouho pátrat, její 5,5litrový přeplňovaný osmiválec produkuje 1 079 koní, tedy ještě víc než původní Bugatti Veyron. Ten ovšem nestartoval na pouhých 185 000 USD neboli 3,8 milionu korun. Znamená to tedy , že nadále platí v úvodu zmíněné? Ani v nejmenším, nová Corvette ZR1 totiž v posledních měsících ukazuje svou dominanci i na závodních okruzích. Na Nordschleife navíc Chevrolet za volant neusadil nějakého závodního jezdce či experta na Zelené peklo, nýbrž jednoho z vývojových techniků Briana Wallace. Ten pak zajel čas 6 minut a 50,763 sekundy, který je mezi produkčními vozy sedmým nejrychlejším. Na páté příčce trůní hybridní Corvette ZR1X, přičemž i jejích 6 minut a 49,275 dosáhl „amatér“ Drew Cattell.

Chevrolet tedy za pořád rozumné peníze dokázal stvořit auto, které v dobrých rukou, jež ovšem nemusí být bohem políbené, zvládá porážet drtivou většinu celého sportovního světa bez ohledu na původ. Znovu se to prokázalo při každoroční akci Lightning Lap, kterou pořádá americký magazín Car and Driver. Ten vždy vezme nejlepší produkční sporťáky roku, natankuje je doporučeným palivem, osadí sériovými pneumatikami a odveze na okruh Virginia International Raceway, kde od roku 2006 využívá jeho 6,6kilometrovou konfiguraci.

V roce 2019 se králem tohoto okruhu stal McLaren Senna, který tam dosáhl času 2 minuty a 34,9 sekundy. „Některé automobilky popisují své nejsportovnější vozy jako závodní speciály určené pro silniční využití, ale McLaren je všechny usvědčil ze lži,“ napsali tehdy kolegové plni úžasu. Ten jim skutečně vydržel dlouhých sedm let, a jak asi již tušíte, ZR1 za tím udělala tečku. Okruh zvládla za 2 minuty a 34,2 sekundy, tedy o sedm desetin rychleji. A jakkoli se zdá, že jde jen o malý rozdíl, ve skutečnosti je propastný.

Předchozí rekordman byl totiž spojen s cenou 982 816 dolarů (20,2 milionu korun), a to navíc v onom roce 2019, dnes je (a jako nový by byl) ještě dražší. Oproti tomu Corvette ZR1 se všemi příplatky vyšla na 238 695 dolarů (4,9 milionu korun), tedy na čtyřikrát nižší částku. Přesto všechno je na okruhu rychlejší. A i když vezmeme v potaz vývoj, na jaký došlo za posledních sedm let, je zjevné, že v zámoří došlo k posunu, který vymazal veškeré předchozí ztráty a ještě stanovil nová měřítka.

Příští rok by se navíc laťka mohla posunout ještě výš, pravděpodobně však znovu ne z evropské strany Atlantiku. Do testu Car and Driver by totiž mohla zamířit ještě výkonnější verze ZR1X, jejíž 1 267 koní a elektromotorem poháněná přední náprava z rekordu pár dalších desetinek skoro jistě ukrojí. Toto provedení přitom startuje na 209 700 USD (4,3 milionu Kč), tedy na úrovni lépe vybaveného základního Porsche 911, které je ale dynamicky o dobré dvě ligy níž.


„Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů - 1 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 03„Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů - 2 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 04„Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů - 3 - Chevrolet Corvette ZR1 2025 vyber lepsi 03
Kde se Corvette ZR1 objeví, tam boduje. Chevroletu se evidentně povedl neskutečný zázrak, 1 079 koní za 3,8 milionu korun nikdo jiný nenabízí, auto ho navíc neumí prodat jen v přímce. Foto: Chevrolet

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.