„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit

Tohle je další plivnutí do tváře zejména prestižním evropským výrobcům, kteří si za svá auta účtují násobně víc, aby pak nabídli výrazně míň. Není divu, že s novou Corvette ZR1 nikdo nechtěl soutěžit, každý by prohrál. Jenže ZR1 jim záda ukázala i tak.

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Chevrolet

Tohle je další plivnutí do tváře zejména prestižním evropským výrobcům, kteří si za svá auta účtují násobně víc, aby pak nabídli výrazně míň. Není divu, že s novou Corvette ZR1 nikdo nechtěl soutěžit, každý by prohrál. Jenže ZR1 jim záda ukázala i tak.

Musela v tom být hromada politiky, neboť pro magazín jako Edmunds jistě není problém sehnat si pro podobná klání auta i z jiných zdrojů. Standardně ale ve svých „U-Drags”, tedy závodech na 400 metrů s pevným startem, následnou otočkou a sprintem zpět, nasazuje vozy dodané přímo výrobci a nejnověji v něm na start postavil novou Corvette ZR1. Tedy „Bugatti pro chudé” s téměř 1100koňovým výkonem, které devastuje okruhové rekordy, i když stojí od 180 400 USD - asi 3,8 milionu Kč. A proti němu? Nic.

Je to poprvé, co vidíme tento závod jet jen jedno auto, ale důvod je prostý - všichni konkurenti jako Ferrari, Lamborghini, McLaren a další se báli proti ZR1 něco nasadit, aby nevypadali jako trumberové. I když 3,8 milionu korun nevypadá jako malé peníze, na tak silné a rychlé auto je to pakatel - u evropských výrobců budete platit víc, tolik ale nedostanete. Jak už padlo, Edmunds se mohl na výrobce vykašlat a uspořádat srovnání s kdečím i bez nich, zjevně v obavách z retaliace (na to jsou automobilky moooc dobré...) ale raději nedráždil a do U-Dragu nasadil ZR1 sólo. Nakonec výsledkem jsou data, která lze stejně srovnat s těmi, která byla zaznamenána dříve v jiných závodech.

Tak se stalo, že tu srovnání máme stejně a pro konkurenty vyznívá naprosto drtivě. Neexistuje totiž jediné druhé spalovací auto, které by se kdy těchto specifických sprintů dříve zúčastnilo a dosáhlo stejného výsledku. Jmenovitě Corvette ZR1 zrychlila z 0 na 97 km/h za 2,7 sekundy, čtvrtmíli ujela za 10 sekund s cílovou rychlostí 236,1 km/h, v zatáčkách dosáhla přetížení 1,38 g a celý U-Drag zvládla za 28,9 sekundy při maximální rychlosti 256,4 km/h po cestě zpět.

Pomalejší je tak i poník pro tento trik jménem Tesla Model S Plaid, ale především poráží celou Evropu včetně dělových koulí jako Porsche 911 Turbo S nebo McLaren 765 LT. To jsou snadno dvakrát dražší auta. Rychlejší jsou jen dvě elektrické střely, ale ty zase nemají schopnost opakovat tuto disciplínu (natož pak něco náročnějšího typu okruhová jízda) celý den až do zblbnutí. Odkládáme tedy ranní pivo a tleskáme, tohle je dvěma slovy úctyhodný stroj.


„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 1 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 02„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 2 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 03„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 3 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 04„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 4 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 05„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 5 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 prvni sada 13„Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit - 6 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 prvni sada 16
Corvette ZR1 ve sprintu s otočkou dokázala, že není jen papírovým drakem. I když se s ní všichni báli soutěžit. Foto: Chevrolet

