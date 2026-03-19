„Bugatti pro chudé” ukázalo svou dynamiku v praxi. I v rukou amatérů je tak rychlé, že mu nestačí ani skutečné Bugatti

Je neuvěřitelné, s jakou lehkostí a stabilitou tohle auto zvládá stovku hluboko pod 2 sekundy. A čtvrtmíli dává v kalupu, za který by se donedávna nemusel stydět ani mnohý sprinterský speciál. Bugatti Veyron zvládá pokořit 400 metrů za 10,1 sekundy, Corvette ZR1X je úplně jinde.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Chevrolet

Z Chevroletu Corvette ZR1 je odvařený prakticky celý svět, americké automobilce se povedl skoro zázrak. Za vskutku rozumné peníze si totiž můžete koupit auto, vedle kterého po stránce dynamické zaostává i vrcholná hypersportovní liga. Stačí si koneckonců uvědomit, že třeba na okruhu Circuit of the Americas, kde se mimo jiné jezdí závody Formule 1, dosáhla verze ZR1 času 2 minuty a 13,8 sekundy. Za sebou tak nechala s obrovskou ztrátou nejen McLaren P1, ale třeba i závodní motocykl kategorie Moto3.

ZR1 přitom není vrcholem nabídky značky, vedle čistě spalovací zadokolky totiž Chevrolet nabízí ještě provedení ZR1X, u kterého 5,5litrovému osmiválci asistuje elektromotor na přední nápravě. Výsledkem je 1 267 koní zaměstnávajících všechna čtyři kola. Podle automobilky by přitom toto stádo mělo majiteli zajistit zrychlení na stovku pod 2 sekundy a čtvrtmíli za necelých 9 sekund. Pokud by to přitom byla pravda, řadila by se ZR1X mezi nejrychlejší produkční vozy historie. Ze všech relevantních soupeřů by ale byla daleko nejlevnější.

Tvrzení automobilky se proto rozhodl ověřit Brooks Weisblat z Drag Times, který měl vůz zapůjčený od Petera Blacha, zakladatele společnosti TX2K. Ta od roku 2000 pořádá „silniční závody”, ovšem jako alternativu k těm ilegálním. Nedochází tedy na závody po veřejných komunikací, nýbrž na pronájem závodních tratí, kde se majitelé rychlých aut mohou vyřádit bez obav ze ztráty řidičského průkazu. Pokud však chtějí porazit ZR1X, čeká je na jejich vozech hezká řádka úprav.

Weisblat totiž na dragstripové dráze v texaském Dallasu dosáhl stovky za 1,96 sekundy, zatímco čtvrtmíli zvládnul za 8,742 sekundy, a to při rychlosti 255 km/h. ZR1X navíc působila natolik stabilně, že by pomalu totéž zvládla i vaše babička, Blach to zvládl také. Jsou to oba zkušení piloti, ale pořád jen amatéři, přesto s vozem byli bez velkých příprav takto rychlí. Pořídit se přitom toto provedení dá od 209 700 dolarů, tedy od 4,48 milionu korun. To je částka, za jakou v případě Bugatti Veyron pořídíte tak akorát sadu kol a pneumatik Michelin. Corvette přitom tento vůz nechá za sebou jen v rámci nejvyšší rychlosti.


Foto: Chevrolet
Pokud jste ještě neviděli automobilový zázrak, pak si Corvette ZR1X velmi dobře prohlédněte. Za cenu kol a pneumatik na Bugatti Veyron totiž dostáváte 1 267 koní, se kterými dokážete zajet čtvrtmíli pod 9 sekund při koncové rychlosti 255 km/h. Foto: Chevrolet

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

