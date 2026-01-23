„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari

Že to je mimořádně rychlé auto, už víme, přirovnávání k Bugatti se ale jeví být přehnané. Není. Ani lehčí Ital s 1 200 kobylami mířícími na obě nápravy se proti němu neprosadil, jakkoli prohrál jen těsně.

„Bugatti pro chudé" ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari

před 4 hodinami | Petr Prokopec

„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari

Foto: Chevrolet

Že to je mimořádně rychlé auto, už víme, srovnávání s Bugatti se ale jeví být přehnané. Není. Ani lehčí Ital s 1 200 kobylami mířícími na obě nápravy se proti němu neprosadil, jakkoli prohrál jen těsně.

Poslední Corvette C8 ve verzi ZR1 lze bez okolků označit za malý zázrak, zvlášť v současné době a atmosféře, která ji provází. 5,5litrový osmiválcový motor tohoto vozu se totiž obejde bez jakékoli elektrické asistence, přesto produkuje 1 079 koní. Tedy víc, než kolik mělo na kontě původní provedení Bugatti Veyron. Zatímco ovšem hypersport z Molsheimu dokázal ruinovat i miliardáře svou pořizovací cenou i provozními náklady, v případě Chevroletu vám stačí vytáhnout ze šrajtofle 185 tisíc dolarů, tedy 3,85 milionu korun. To pochopitelně není malá částka, jenže v porovnání s jízdní dynamikou, jakou ZR1 nabízí, jde o pomalu směšné peníze.

Automobilka totiž uvádí, že toto provedení dokáže zrychlit na stovku za 2,3 sekundy a čtvrmíli zvládne za 9,7 sekundy při koncové rychlosti 245 km/h. Již to Corvette ZR1 pasuje do vrcholné ligy. Jenže nedávno se prokázalo, že Chevrolet není v otázce výkonu až tak upřímný. Na motorové stolici totiž vůz vykázal 1 065 koní na kolech. To ovšem znamená, že na klice jich má možná i 1 200. Není tedy vlastně překvapivé, že i data o dynamice až tak moc neodpovídají realitě a srovnání s údajně rychlejšími vozy vyplývají ve prospěch Vette.

„Zet-eR-jednička“ se nejnověji potkala z Ferrari SF90, jehož majitel dospěl k názoru, že 1 000 koní produkovaných přeplňovaným osmiválcem a třemi elektromotory je málo. Pročež přistoupil k tuningu, který výkon soustavy zvednul na 1 200 kobyl. A protože dva z elektromotorů roztáčí přední kola, má italské kupé k dispozici pohon všech kol, třebaže ne tak dokonalý, jako by mohl na předek poslat i víc výkonu. Oproti tomu Corvette je ryzí zadokolka. Oproti Ferrari je navíc o chlup těžší, na kontě má totiž „suchých“ 1 660 kg oproti 1 600 kg.

Přesto všechno ovšem ZR1 vytřela s Ferrari podlahu. Čtvrtmíli totiž dokázala při vzájemném souboji zdolat za 9,33 sekundy, zatímco SF90 se nejlépe dokázalo dostat na 9,36 sekundy. A jakkoli na první pohled je tento rozdíl jen velmi malý, reálně se nám tu nůžky rozevírají hodně doširoka. Corvette totiž na startovní čáru dorazila v čistě sériovém stavu, navíc jen s oním pohonem zadních kol. Oproti Ferrari pak stojí přibližně třetinu i s veškerými příplatky.

Brooks Weisblat, který stojí za projektem Drag Times i tímto srovnáním, přitom oba vozy otestoval ještě před vzájemným soubojem. S Ferrari se dokázal dostat na 9,33 sekundy, což je v případě SF90 rekord (ale nezapomeňme na tuning). Jenže s Corvette byl ještě rychlejší. Čtvrtmíli totiž zajel za pouhých 9,27 sekundy, a to na zcela sériových pneumatikách. To je lepší čas, než jaký má na kontě třeba Chiron Pur Sport. Není tak divu, že je Weisblat majitelem „Bugatti pro chudé“ a nikoli toho z Molsheimu. Však k čemu by mu bylo? Aby prohrál s desetkrát dražším autem?


„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 1 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 03„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 2 - Chevrolet Corvette ZR1 2024 lepsi 04„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 3 - Chevrolet Corvette ZR1 2025 vyber lepsi 03
Corvette ZR1 neustále dokládá, že aktuálně asi neexistuje zajímavější supersport. Foto: Chevrolet

„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 4 - Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano 01„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 5 - Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano 02„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari - 6 - Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano 03
Sériovému provedení totiž nestačilo ani poladěné Ferrari SF90. Foto: Ferrari

Zdroj: Drag Times@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

