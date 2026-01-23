„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari
Petr ProkopecŽe to je mimořádně rychlé auto, už víme, přirovnávání k Bugatti se ale jeví být přehnané. Není. Ani lehčí Ital s 1 200 kobylami mířícími na obě nápravy se proti němu neprosadil, jakkoli prohrál jen těsně.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
„Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Že to je mimořádně rychlé auto, už víme, srovnávání s Bugatti se ale jeví být přehnané. Není. Ani lehčí Ital s 1 200 kobylami mířícími na obě nápravy se proti němu neprosadil, jakkoli prohrál jen těsně.
Poslední Corvette C8 ve verzi ZR1 lze bez okolků označit za malý zázrak, zvlášť v současné době a atmosféře, která ji provází. 5,5litrový osmiválcový motor tohoto vozu se totiž obejde bez jakékoli elektrické asistence, přesto produkuje 1 079 koní. Tedy víc, než kolik mělo na kontě původní provedení Bugatti Veyron. Zatímco ovšem hypersport z Molsheimu dokázal ruinovat i miliardáře svou pořizovací cenou i provozními náklady, v případě Chevroletu vám stačí vytáhnout ze šrajtofle 185 tisíc dolarů, tedy 3,85 milionu korun. To pochopitelně není malá částka, jenže v porovnání s jízdní dynamikou, jakou ZR1 nabízí, jde o pomalu směšné peníze.
Automobilka totiž uvádí, že toto provedení dokáže zrychlit na stovku za 2,3 sekundy a čtvrmíli zvládne za 9,7 sekundy při koncové rychlosti 245 km/h. Již to Corvette ZR1 pasuje do vrcholné ligy. Jenže nedávno se prokázalo, že Chevrolet není v otázce výkonu až tak upřímný. Na motorové stolici totiž vůz vykázal 1 065 koní na kolech. To ovšem znamená, že na klice jich má možná i 1 200. Není tedy vlastně překvapivé, že i data o dynamice až tak moc neodpovídají realitě a srovnání s údajně rychlejšími vozy vyplývají ve prospěch Vette.
„Zet-eR-jednička“ se nejnověji potkala z Ferrari SF90, jehož majitel dospěl k názoru, že 1 000 koní produkovaných přeplňovaným osmiválcem a třemi elektromotory je málo. Pročež přistoupil k tuningu, který výkon soustavy zvednul na 1 200 kobyl. A protože dva z elektromotorů roztáčí přední kola, má italské kupé k dispozici pohon všech kol, třebaže ne tak dokonalý, jako by mohl na předek poslat i víc výkonu. Oproti tomu Corvette je ryzí zadokolka. Oproti Ferrari je navíc o chlup těžší, na kontě má totiž „suchých“ 1 660 kg oproti 1 600 kg.
Přesto všechno ovšem ZR1 vytřela s Ferrari podlahu. Čtvrtmíli totiž dokázala při vzájemném souboji zdolat za 9,33 sekundy, zatímco SF90 se nejlépe dokázalo dostat na 9,36 sekundy. A jakkoli na první pohled je tento rozdíl jen velmi malý, reálně se nám tu nůžky rozevírají hodně doširoka. Corvette totiž na startovní čáru dorazila v čistě sériovém stavu, navíc jen s oním pohonem zadních kol. Oproti Ferrari pak stojí přibližně třetinu i s veškerými příplatky.
Brooks Weisblat, který stojí za projektem Drag Times i tímto srovnáním, přitom oba vozy otestoval ještě před vzájemným soubojem. S Ferrari se dokázal dostat na 9,33 sekundy, což je v případě SF90 rekord (ale nezapomeňme na tuning). Jenže s Corvette byl ještě rychlejší. Čtvrtmíli totiž zajel za pouhých 9,27 sekundy, a to na zcela sériových pneumatikách. To je lepší čas, než jaký má na kontě třeba Chiron Pur Sport. Není tak divu, že je Weisblat majitelem „Bugatti pro chudé“ a nikoli toho z Molsheimu. Však k čemu by mu bylo? Aby prohrál s desetkrát dražším autem?
Corvette ZR1 neustále dokládá, že aktuálně asi neexistuje zajímavější supersport. Foto: Chevrolet
Sériovému provedení totiž nestačilo ani poladěné Ferrari SF90. Foto: Ferrari
Zdroj: Drag Times@Youtube
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari
před 4 hodinami
- Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje
21.1.2026
- Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují
19.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- V Jerezu zatím nejrychlejším Danilo Petrucci 21.1.2026
- Harley-Davidson 2026: třináct burácejících novinek 21.1.2026
- Borja Jiménez nahradí Petra Svobodu v mistrovství světa supersportů 20.1.2026
- Yamaha YZF R7 2026: s elektronikou z R1 16.1.2026
- Somkiat Chantra si zlomil předloktí 16.1.2026
Nejčtenější články
- Mazda kdysi postavila auto, které se vešlo do cestovního kufru. Vidíte ho vážně celé, na fotce nic nechybí
24.12.2025
- Elektrické fiasko Porsche nekončí. Automobilka hází ručník do ringu v Číně, zavře svou nabíjecí síť
25.12.2025
- Nejrychlejší zahrádkářské auto světa se prodalo za 16,6 milionu Kč. Tolik se dnes platí za možnost vozit sazenice rychleji než 300 km/h
25.12.2025
- Také nejnáročnější okruh světa si na Vánoce připravil dárek, oznámil nové ceny za vjezd pro rok 2026
25.12.2025
- Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý
25.12.2025
Živá témata na fóru
- Politický koutek 01.23. 11:51 - GeneHawkins
- Pomoc s pragmatickým výběrem auta - dvoudotaz :) 01.22. 23:56 - littleon
- Zbraňový koutek 01.22. 20:32 - řidičBOB
- Elektromobily a vse kolem nich 01.22. 16:09 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 01.22. 13:29 - Brus
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.22. 13:10 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 01.22. 11:14 - pavproch
- BMW Divize 01.22. 11:09 - pavproch