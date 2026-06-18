„Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
Petr ProkopecKrasojízda tohoto stroje pokračuje ve velkém stylu, nejnověji mu podlehlo i aktuální dvanáctiválcové Lamborghini. A to přesto, že se dočkalo upraveného výfuku, nové řídicí jednotky, a tedy dokonce vyššího než sériového výkonu.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
„Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Krasojízda tohoto stroje pokračuje ve velkém stylu, nejnověji mu podlehlo i aktuální dvanáctiválcové Lamborghini. A to přesto, že se dočkalo upraveného výfuku, nové řídicí jednotky, a tedy dokonce vyššího než sériového výkonu.
Když na trh přišla osmá generace Chevroletu Corvette, mnozí skalní fanoušci tohoto modelu byli zklamáni vzhledem, přesunem motoru za záda cestujících či absencí manuální převodovky. Jenže to se psal rok 2019 a k dispozici byla pouze základní varianta. Ovšem i tu nakonec lidé začali milovat, neboť za skoro směšné peníze nabízela dynamiku, s jakou byla spojena pouze mnohem dražší evropská liga. Chevrolet navíc nelenil a začal nabídku pořádně zahušťovat, přičemž zatím posledním přírůstkem je vrcholné provedení ZR1X.
V případě této verze se přitom veškerá kritika odebrala na věčnost a zůstala jen chvála, a to přesto, že cena vystoupala nad 200 tisíc dolarů, což je pro Corvette nevídaná úroveň. Jenže neskutečné jsou i výkony, které za tyto peníze dostanete. Stačí si uvědomit, že jen spalovací 5,5litrový osmiválec posílá na zadní kola 1 079 koní. Vedle něj má ovšem verze ZR1X k dispozici také elektromotor, který zaměstnává přední nápravu. Celkově tak řidič může počítat s 1 267 kobylami. Přezdívka „Bugatti pro chudé” najednou nepůsobí jako hyperbola.
Z Corvette se totiž stal postrach všeho, co má čtyři kola a motor. Platí to dokonce i o vrcholné supersportovní lize, do které lze směle zařadit i Lamborghini Revuelto. To pohání 6,5litrový dvanáctiválec, kterému záda kryje hned trojice elektromotorů. Jenže i tak vedle ZR1X hraje druhou ligu, neboť soustava počítá „jen” s 1 015 koňmi. Jeden z majitelů proto přistoupil k lehčímu tuningu, aby se Corvette mohl postavit. Dělat to ale ani tak neměl.
I když se totiž Revuelto dočkalo výfuku Gintani, se kterým vám dokáže odpálit ušní bubínky již po prvním prošlápnutí plynového pedálu, a také upravené řídicí jednotky, výkon vylezl jen na přibližně 1 100 kobyl. S těmi je navíc spojena o trochu vyšší hmotnost, ani papírově tedy Lamborghini rozhodně nemá navrch. A jak mohl následně suše konstatovat Brooks Weisblat z Drag Times, který usednul za jeho volant, v reálu je na tom Revuelto snad ještě hůř.
Během prvních dvou rozjížděk mu totiž Corvette ukázala záda pomalu dřív, než vůbec stihnul mrknout. Na třetí souboj si proto vyžádal menší náskok. Ovšem ani poté neviděl cíl jako první. ZR1X tak evidentně patří mezi 10 nejrychlejších produkčních aut současnosti a nejspíš i celé automobilové historie. Že současné stojí jako tuctové evropské sporťáky, je až trochu legrační...
Chevrolet Corvette ZR1X zvládá čtvrtmíli výrazně pod 9 sekund. Foto: Chevrolet
Lamborghini Revuelto se ale pod tuto metu nedostane ani s úpravami. Foto: Lamborghini
Zdroj: DragTimes@Youtube, Vehicle Virgins@Youtube
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
před 5 hodinami
- Volkswagenu unikly fotky jeho nejnovějšího SUV. Auto to bude malé, s jeho cenami to bude přesně naopak
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nejčtenější články
- Designér vrátil život legendárnímu Trabantu. Zpátky měl být už v roce 2009, zjevně až teď přišel jeho čas
20.5.2026
- Asi nejošklivější auto posledních let museli zlevnit skoro o 200 tisíc, po roce a půl na trhu už ho nekupuje skoro nikdo
20.5.2026
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
20.5.2026
- Škoda plně odhalila nový Epiq a nutí k údivu. Je to auto bez výkonu a bez baterek, s cenou bez špetky soudnosti
20.5.2026
- Nový sportovní Mercedes je jako ošklivý „fejk”, rozšláplá žába si od A do Z hraje na něco, čím není a nebude
20.5.2026
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 06.18. 13:11 - pavproch
- Ford obecně 06.18. 11:54 - delphin
- Škoda Auto obecně 06.17. 22:44 - mattonecz
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.17. 14:58 - pavproch
- IT poradna 06.17. 06:12 - pavproch
- Onboard videa 06.16. 20:35 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 06.16. 15:09 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.16. 12:12 - mattonecz