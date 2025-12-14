„Bugatti pro chudé” znovu vytřelo podlahu s drahou konkurencí, potichu stanovilo další rekord okruhu
Petr MilerDalší fascinující čas relativně dostupného silničního auta ukazuje, kde dál leží těžiště automobilové evoluce. Stačí efektivně investovat peníze do smysluplných projektů, ne do snů a zbožných přání, která nemohou být splněna.
před 6 hodinami | Petr Miler
Je smutné, že musíme tyto řádky začít znovu takto, kdyby ale elektrická auta skutečně představovala evoluční krok, za který jsou označována, dávno vládnou tabulkám okruhových časů. Protože efektivita je jen jedna, maximálně ji lze nasměrovat k dosahování různých výsledků. Nic takového se ale neděje a jsme svědky naprosto směšných oznámení, jak víc než 3000koňové elektrické auto není schopné ani vyrovnat čas 500koňového spalovacího modelu. A to ani nemluvíme o tom, kolikrát za sebou je ta či ona koncepce takový výsledek zopakovat, jak dlouho dokáže v takovém tempu pokračovat.
Kdyby automobilky dál pokračovaly ve vývoji oné méně limitující koncepce, mohli jsme se dočkat ještě řady zajímavých věcí. Bohužel většina z nich nasypala peníze do rovnice, kdy nulou můžete násobit libovolné číslo a výsledkem bude stejně nula. Spalovací auta jimi byla roky vesměs zanedbávána a vyvíjena buď okrajově nebo vůbec. Pár výjimek se ovšem najde a nové vrcholné evoluce Chevroletu Corvette C8, kterým se začalo přezdívat „Bugatti pro chudé“ pro jejich schopnost výkonově i dynamicky vyrovnávat ne zase tak stará Bugatti, patří mezi ně.
Dnes si vezmeme znovu na paškál verzi ZR1, která kombinuje až 1 079 koní výkonu s pohonem zadních kol, relativně nízkou hmotností a spoustou prvků optimalizujících její hmotnost, aerodynamiku, brzdné schopnosti a další podstatné detaily. Opakovaně už ukázala, jak rychlá dokáže být na okruzích, když si připsala řadu absolutních rekordů silničních aut. A teď uzmula další.
Chevy se s vozem vybavený paketem ZTK Performance, karbonovým paketem a nejlepšími z výroby dostupnými pneumatikami vydal na kanadský okruh CTMP alias Canadian Tire Motorsport Park. Mimo Severní Ameriku nepříliš známé místo je relativně krátkým okruhem, na kterém absolutní rekord drží speciál Audi pro Le Man s časem 1:05. Kanadská řidičská legenda Ron Fellows, které tento okruh částečně patří, s plně silničním vozem zvládl okruh v čase 1:18. To není zase o tolik víc na takové auto s cenou startující na 183 400 USD, tedy asi 3,79 milionu Kč. Cokoli srovnatelného (a beztak pomalejšího) bude stát o miliony víc.
Samozřejmě to není láce, ale tak rychlé auto tak hluboko pod 4 miliony? ZR1 generace C8 navíc není rychlá jen tady, pyšní se už i rekordy z tratí Watkins Glen, Road America, Road Atlanta a Virginia International Raceway. A pro nás asi nejpodstatněji je to také jedno z nejrychlejších aut na Severní smyčce Nürburgringu, v poměru k ceně je to znovu král. Podívejte se, jak mu to šlo na CTMP na videu níže.
Tohle auto představuje opravdu mimořádný poměr dynamiky a ceny, škoda, že jsou spalovací modely dnes většinou výrobců tak zanedbávány. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
