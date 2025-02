Bugatti začalo pro nový Tourbillon nabízet tovární příslušenství. Je to jiný svět, pár „cetek” navíc by zruinovalo i miliardáře před 7 hodinami | Petr Miler

Že nad tímhle suše polknou lidé odkojení katalogem příslušenství Škody, opravdu nepřekvapí, nad nabídkou Bugatti ale nutně mocně pozvednou obočí i klienti značek, jako je Porsche. Za pár nesmyslů by mohli mít celou novou 911 GT3.

Pro normálního smrtelníka je bohatství některých lidí nepředstavitelné. Naprostá většina z nás bude jako na velmi bohatého člověka hledět na kohokoli, kdo se kolem nich prožene v libovolném moderním Ferrari, někdo takový může být ale docela normální chudák. Tedy jistě optikou těch, kteří nakupují u Bugatti.

Zejména v mém druhém domově v Nizozemsku jsem se mohl přes auta seznámit některými opravdu bohatými lidmi, kteří naplňují představu o tom, co Bugatti označuje za svého průměrného zákazníka. Takový prý má 84 aut, 3 letadla a jachtu, což je celkem výmluvná kombinace. Na něco takového vám nestačí vydělat si v životě pár desítek milionů, na to vám nestačí ani stovky milionů. Ani miliardová výhra v loterii nebude dost, na tohle potřebujete soustavný přísun ohromného množství peněz, aby vás netrápilo ani to, že vám někde v přístavu stojí po 95 procent roku bez užitku odstavená jachta, na níž personál se sestávající klidně z desítek lidí hraje po stejnou dobu stolní tenis, koupe se a baští na váš účet, jen aby byl připraven zvednout kotvy, když se vám zamane vyjet si na moře.

Prodávat takovým lidem auta musí být radost, neboť už vedle nákladů na udržování jachty v pohotovosti bude cokoli automobilového za pakatel. Nesmíme se tedy pak divit, když zrovna Bugatti přijde s paketem originálního příslušenství pro nový Tourbillon, který je ověnčený naprosto absurdní cenovkou. Jmenuje se Equipe Pur Sang a vozu přidává drobná vizuální vylepšení. Nejviditelnějších je osm koncovek výfuku, vidíme ale i upravený přední nárazník, drobné lamely po stranách adaptivního zadního křídla, loga Equipe Pur Sang zvenčí a pár podobných znaků uvnitř. To je celé.

Pozoruhodné je, kolik tohle všechno má stát - 240 tisíc dolarů, tedy asi 5,75 milionu Kč. To jsou neskutečné peníze, za to můžete mít nové Porsche 911 GT3 (od 5 556 009 Kč) a ještě vám zbude na příplatky. Bude to parádní auto i pro velmi bohatého člověka, však kolik GT3 jste kdy viděli na silnici? Tady za to dostanete „cetek” navíc. A přesto tušíme, že si je spousta klientů Bugatti dopřeje a nehne nad tím brvou. Jde vážně o jiný svět - co by jindy zruinovalo i milionáře, je tady sadou doplňků za drobné. Podívejte se na ni.

