Bugatti začalo stavět speciál, který si za 208 milionů koupil i Cristiano Ronaldo. Bere dech před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Je to situace, ve které chystaná nová auta nevídáme často, Bugatti se ale rozhodlo nám jednu ze svých novinek ukázat právě takto, v negližé. Dech snad bere ještě víc než v plné zbroji.

Bugatti v posledních letech vede Stephan Winkelmann, a tak opravdu nepřekvapí, že postupně odhalilo hned několik speciálů, za které inkasuje neskutečné peníze. Jedna věc je ale taková auta navrhnout a ukázat ve formě výstavního vozu, jiná je dostat do sériové výroby.

I když francouzská automobilka využila pro stavbu všech zmíněných strojů modifikovaných základů Chironu, neznamená to, že by s nimi neměla žádnou práci. Jsou to auta, která pokoří hranici 400 km/h dřív, než řeknete Ettore, a tak každá drobná změna ve stylizaci znamená piplavou práci s aerodynamikou, chlazením a dalšími podstatnými technickými aspekty. A protože je to pořád relativně malá firma, všechno nestíhá dělat najednou.

I když byl tedy speciál zvaný Centodieci odhalen u skoro před rokem a půl, fakticky stavět jej firma začala až nyní. Jde o jeden z nejvýjimečnějších vozů, které kdy postaví, neboť vznikne jen v 10 exemplářích pro vskutku vážené zákazníky. Jedním z nich je i Cristiano Ronaldo, kterého toto Bugatti mělo podle italského tisku přijít na 8 milionů euro, dnes asi 208 milionů korun.

Firma nezvykle ukázala obrázky mapující počátek faktického vývoje - začala pochopitelně s „holým” Chironem a pomocí počítačových simulací testuje vhodnost jednoho každého dílu pro spojení s tím, čím má být Centodieci. Až bude tato piplavá práce dokončena, vznikne prototyp s karoserií, která bude dále testována i v aerodynamickém tunelu. A pokud vše půjde podle plánu, za pár měsíců by automobilka měla přikročit k testům už hotového prototypu na okruhu.

„S nově pojatou karoserií přichází změny ve spoustě oblastí, které musíme simulovat za pomoci speciálních počítačových programů. Na základě zjištěných dat pak dokážeme dát dohromady základy pro sériový vývoj a také první prototyp,” popisuje práci na voze Andre Kullig, který má u Bugatti pod palcem vývoj podobných specialit. My si i díky němu můžeme dopřát pohled na prototyp Ronaldova stroje v negližé, které nejen fanatikům do techniky zježí chlupy na těle.

Dodejme, že Centodieci bude o 20 kg lehčí než Chiron a se silnějším, 1600koňovým motorem 8,0 W16 by měl být jedním z nejrychlejších Bugatti vůbec. Z 0 na 300 zrychlí za 13 sekund a jen omezovač mu zabrání jet rychleji než 380 km/h. Ke slavnému fotbalistovi a dalším kupců by měly objednané vozy dorazit příští rok.

„Oblečené” Bugatti Chiron už jsme viděli, „svlečené” nám jej ukázala automobilka až nyní. Stojí to za pohled. Foto: Bugatii

Zdroj: Bugatti

Petr Miler