Bugatti zrychlující z 0 na 500 km/h za 20 s se ukázalo v akci, vypadá jako zhmotnělý Batmobil před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Někteří si v garáži staví repliky Batmobilu, ti nejbohatší si mohou koupit jeho sériovou verzi. Od B si říká též a spojuje 1 600 koní s 1 450 kilogramy. Výsledkem je extrémní dynamika, zrovna tu ale v Goodwoodu auto nepředvedlo.

Svůj veřejný jízdní debut si Bugatti Bolide střihlo již před měsícem na okruhu Le Sarthe. Nyní se hypersport z Molsheimu vydal na panství lorda Marche. Necelý metr vysoký vůz totiž nechyběl na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde se projel i po slavné 1,9kilometrové trati improvizovaného závodu do vrchu. Za jeho volant pak usedl Andy Wallace, který si netroufl na navlhlé trati využít veškerý potenciál šestnáctiválcového motoru. A jak Andy poznamenal, diváci jsou prakticky na dosah.

Právě možnost pomalu si sáhnout na každé projíždějící auto je nicméně důvodem, proč každým rokem míří na panství lorda Marche zhruba 180 tisíc návštěvníků. „O tom je celá tato akce. Nejen že si můžete prohlédnout nejslavnější supersporty světa na stáncích značek, ale rovněž v akci, v pohybu,“ poznamenal legendární pilot. Ten krotil kombinaci 1 600 koní a pouhých 1 450 kilogramů, která má stačit na zrychlení z 0 na 500 km/h za 20 sekund. I tak sériová verze Bolidu poněkud zaostává za konceptem, který pároval 1 850 koní a 1 240 kg.

Automobilka vyrobí jen 40 exemplářů, z nichž první by ke svým majitelům měli dorazit v příštím roce (ve stejné době jako otevřený Mistral). Jakmile bude dodán poslední vůz, skončí u Bugatti šestnáctiválcová éra. U příštích vozů se totiž počítá s menší jednotkou, která kromě přeplňování vsadí rovněž na hybridizaci. Vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby u toho byl ještě vyšší výkon. Zamíří však nástupce Chironu znovu na světový trůn? To je otázka, na kterou se odpověď nehledá zrovna snadno.

Ostatně se podívejte na konkurenci. SSC Tuatara používá přeplňovaný osmiválec, stejně jako Hennessey Venom F5 či Koeniggsegg Jesko. Prakticky každé toto auto bylo v nějakém ohledu lepší než Chiron, ať již šlo o dynamiku či výkon. Ovšem i tak se lépe prodával hypersport z Molsheimu. Proč? Protože disponoval jednotkou, kterou nikde jinde nenajdete. Právě o tento „náskok díky technice“ se však automobilka hodlá dobrovolně připravit. Na její další osud jsme tedy opravdu zvědavi.

Bolide se ukázal na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, přičemž návštěvníci si jej mohli prohlédnout nejen na stánku značky, ale rovněž v pohybu na trati. Všech 1 600 koní ale držel legendární pilot Andy Wallace poněkud zkrátka. Foto: Bugatti

Zdroje: Bugatti, Goodwood Road & Racing

