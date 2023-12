Byl třeba naviják a parta nadšenců, aby vrátili život Audi R8 odstavenému pod širým nebem. Někdo ho tam nechal 5 let před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Není to zdaleka poprvé, co jsme svědky pokusů o záchranu takto opuštěných aut, dosud jsme ale v této pozici neviděli moderní supersport. O to zajímavější podívaná to ale je, i z této situace R8 vychází jako velmi povedené a kvalitní auto.

Letošní rok je tím posledním, kdy lze jako nové koupit Audi R8, automobilka s ním nadobro končí. Jeho historie se začala psát v roce 2006, kdy byla představena první generace, která byla k mání s osmi- i desetiválcem. Méně objemný motor se nicméně s jejím nástupcem, který dorazil v roce 2015, nevrátil. Stejně tak z nabídky zmizela i manuální převodovka, klientela tak již mohla volit pouze mezi kupé a roadsterem. Auto zůstalo populární, i letos dosáhlo poloviny prodejních čísel sesterského Lamborghini Huracán, do elektrických plánů automobilky ale nezapadá.

R8 se tak stala minulostí a pro auto můžete už jen do bazarů. V nich ceny osmiválcové verze startují pod milionem korun, což je velmi lákavé. I navzdory „jen“ 420 koním lze totiž počítat se zrychlením na stovku pod 5 sekund a maximálkou přes 300 km/h. Rozhodně tu tedy máme parametry supersportů, do jiné ligy však R8 vždy zdvihala praktičnost a kvalita. I mnoho let opuštěné ojetiny lze zjevně začít používat pomalu jen po opláchnutí karoserie.

Že nejde o přehnané tvrzení, dokazují i nadšenci z kanálů Detail Dane a WD Detailing na Youtube. Ti objevili R8 Spyder z roku 2010, které pět let stálo pod širým nebem, a to dokonce s částečně spuštěnými okny. To se podepsalo i na horším stavu interiér, daleko horší je však pohled na techniku, neboť daný vůz byl jedním z prvních, které disponovaly vzduchovým podvozkem. Jeho hardware ovšem omezuje přístup ke startovací baterii.

Něco takového by ve snaze o zprovoznění vozu jistě nebylo problémem, ovšem kabeláž vzduchového podvozku zjevně v uplynulých letech sloužila jako potrava některým hlodavcům. V důsledku toho ovšem Spyder klesnul k zemi jako podťatý, načež jeho vyproštění navijákem zabralo dlouhé čtyři hodiny a vyžadovalo i demontáž čelní masky. Věc se ale nakonec podařila a Audi R8 mohlo zamířit k pečlivému vyčištění karoserie i kabiny, jenž nyní působí jako nové.

Zprovozněna nakonec byla i baterie, došlo tedy jak na kontrolu sklápěcího mechanismu střechy, tak i nastartování desetiválcového motoru. Než se ovšem vůz bude moci vrátit na silnici, zapotřebí je oprava zmiňovaného podvozku. Aktuálně tak už jen dodáme, že majitel vozu byl i majitelem domu, u kterého bylo R8 zaparkováno. Ten pak sice prodal, auto ale mohlo na daném prostranství parkovat dále. Poté však přišel koronavirus a nějak se na něj zapomnělo. I cesty osudu některých aut jsou zjevně nevyzpytatelné...

Audi R8 první generace vypadá i dnes přitažlivě. Navíc jde o rychlý a kvalitní vůz, který lze v bazarech pořídit již za méně než milion korun. Jak moc kvalitní je? Video níže k tomu řekne pár slov. Foto: Audi

Zdroj: WD Detailing@YouTube, Detail Dane@YouTube

Petr Prokopec

