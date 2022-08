Bývalý pilot F1 provezl syna ve svém novém supersportu za 70 milionů, je to jako průlet rakety z jiné planety před 10 hodinami | Petr Miler

Objektem zájmu by byl za volantem jakéhokoli auta, tady se ale bavíme o zcela jedinečném stroji z pera Adriana Newyeho, který bude vyroben jen ve 150 exemplářích. V běžném provozu působí dokonale mimozemsky.

Jméno Davida Coultharda se stalo v posledních dekádách jedním ze synonym světa Formule 1, je ale třeba říci, že britský pilot nikdy nedostál očekáváním, která s ním byla spojována. Ve své kariéře měl opakovaně k dispozici monoposty, které byly s to bojovat i o mistrovský titul (hned v první sezóně zaskočil za zesnulého Ayrtona Sennu), někdy jej dokonce i získaly, sám Coulthard se ale za jejich volanty nikdy neprosadil. Nejblíže k tomu měl v roce 2000, kdy mohl šampionát vyhrát, nebýt jistého Michaela Schumachera...

Za 15 sezón v tomto sportu si ale vydělal dost peněz, které navíc - na rozdíl od mnoha jiných špičkových sportovců - jen neprojídal. Dokázal je investovat do podnikání v rozličných oborech, navíc dodnes působí jako komentátor dění ve Formuli 1. O prostředky tedy nemá nouzi, a tak se v roce 2019 mohl pochlubit tím, že si prý musel koupit hned dvě tehdy chystané silniční Formule 1 - Mercedes-AMG One a Aston Martin Valkyrie.

Na AMG One stále čeká, Valkyrie mu ale zjevně pane už říká. Dosvědčuje to video níže, na kterém se sám „DC” se synem na sedadle spolujezdce prožene Monakem. No, prožene... Pokud jste někdy byli v Monaku během turistické sezóny za bílého dne, víte, že rychleji byste celé knížectví přešli, ale to tady aspoň dává šanci si sériovou Valkyrii v neobvyklé modré barvě pořádně prohlédnout.

I při pomalé jízdě je to neuvěřitelný zjev, hotová raketa na kolech svými tvary naprosto oddaná aerodynamice. Soudě podle sluchátek a mikrofonů na uších posádky to zjevně není žádný Rolls-Royce co do odhlučnění, ale o to tu nejde - autor tohoto stroje, geniální Adrian Newey (mimochodem autor Williamsu FW16, ve kterém se Senna zabil a Coulthard debutoval, kruh se nám tu uzavírá) jej dělal s cílem co nejvíce přiblížit silniční auto monopostu Formule 1.

Všimněte si také značky s označením GBG, jde o specifickou registraci v Guernsey, kde obvykle bohatí lidé (jako třeba David Coulthard...) využívají nižšího zdanění. Ostatně v Monaku Coulthard také není náhodou - bydlí tam, znovu z daňových důvodů. Inu, tento muž zjevně ví, jak nepřijít o peníze, které dekády vydělával, jinak by si stěží mohl dovolit takové auto, za které každý ze zájemců musel zaplatit nejméně 70 milionů Kč.

