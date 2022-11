Bývalý Stig z Top Gearu ukázal, jak funguje nový český supersport, vyzdvihuje ho nad Ferrari i Bugatti před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Praga Cars

Nepamatujeme chvíli, kdy by svět obdivoval českou automobilovou novinku tohoto ražení. Praga Bohema je nicméně skutečně mimořádný stroj, extrém, díky kterému budete mít alespoň na chvíli pocit, že svět ještě není tak úplně zkažený.

Včerejší den v automobilovém světě do značné míry patřil české značce Praga. Ta přišla se svým prvním supersportem zvaným Bohema, který dostal do vínku 3,8litrový motor V6 z Nissanu GT-R. A jak jsme již mohli zmínit, japonská automobilka měla v tomto případě vůbec poprvé dát někomu oficiální svolení tuto jednotku používat. Stavět ji nicméně na zakázku bude britská společnosti Litchfield Motors, a to mimo jiné i proto, že zatímco v GT-R je usazena vepředu, u českého vozu byla instalována za sedadly. Tedy uprostřed.

Litchfield je přitom znám úpravami tohoto motoru, ze kterého dokáže bez problémů dostat i 1 000 koní. Bohema jich v současné době má na kontě o tři stovky méně, načež by nás vůbec nepřekvapilo, kdybychom se časem dočkali i speciálních edic. Zatím nicméně Praga v tomto ohledu mlčí. Supersport by nicméně měl vzniknout pouze v 89 exemplářích, čímž je odkázáno na slavný závod 1 000 mil ćeskoslovenských v roce 1933, který automobilka vyhrála s modelem Alfa.

Minulost ale nechme spát, zabývat se budeme novinkou. Pro Pragu je velmi důležitý britský trh, značka tam proto v příštím roce otevře své nové globální centrum. Klientům chce nabídnout plné zázemí nejen pro specifikaci jejich vozu, ale i pro testovací jízdy. I z toho důvodu se Bohema podívala na okruh v Dunsfoldu, který proslul jako testovací trať Top Gearu. Ten měl přitom již možnost vůz krátce otestovat, což ostatně platí také o vůbec nejslavnějším Stigovi.

Zatímco nový příspěvek Top Gearu je spíše o statickém představení, Ben Collins nám na videu ukazuje daleko více z potenciálu vozu. Slavný závodník novinku Pragy srovnává s takovými vozy, jako je Ferrari SF90 Stradale či Bugatti Chiron. O nich nicméně smýšlí jako o těžkopádných tyranosaurech, zatímco Bohema je jako obratný velociraptor. A také nadmíru hlasitý. Z novinky české značky si tak po právu sedl na zadek celý svět. Vzpomínáte, kdy tomu tak bylo naposled? Tedy pokud se to vůbec někdy stalo?

Bohema je aktuálně obdivována celým světem. Mezi ty, kteří ji dali palec nahoru, patří i bývalý Stig Ben Collins či někdejší jezdec Formule 1 Romain Grosjean. Vývojové práce pak měl na starosti i český závodník Josef Král. Foto: Praga Cars

Zdroj: Top Gear@YouTube, Ben Collins Drives@YouTube, Praga Cars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.