Calgary zasáhla jedna z nejhorších bouří posledních let, toto Lambo mělo štěstí v neštěstí před 5 hodinami | Petr Prokopec

I Českou republiku mají zasáhnout ničivé přírodní živly, Kanada má jejich poslední vlnu za sebou. Odskákal je i italský supersport - ten byl sice zasažen mnoha kroupami a byl poničen, zůstal ale pojízdný a voda se nedostala dovnitř.

Ve chvíli, kdy se politici zaměří na nápravu jakéhokoliv problému, si můžeme být skoro jisti tím, že dojde spíše ke zhoršení než ke zlepšení situace. Jakmile tedy vyhlásili boj proti suchu, zatáhla se nad celou planetou mračna a spustil se vytrvalý déšť. Výjimkou není ani Česká republika, kde meteorologové vydávají jedno varování za druhým. Zatímco tedy ještě nedávno se mluvilo o vyprahlé zemi, dnes jsou hlavním tématem záplavy.

Divoká je i situace v kanadském Calgary v provincii Alberta. Tedy v městečku, které proslulo pořádáním Olympijských her a místním hokejovým klubem. Spíše než na slávu z roku 1988 a vítězství ve Stanley Cupu o rok později budou ovšem místní ještě hezky dlouho vzpomínat na letošek, neboť před pár dny se na Calgary snesla opravdu prudká bouře. Kromě prudkého deště, který silnice proměnil spíše v řeky, přišel také příval krup, z nichž mnohé dosahovaly velikosti baseballového míčku.

Co přesně přitom takové boží dopuštění udělalo s Lamborghini Aventador, si můžeme prohlédnout na videu níže, které jeden z místních publikoval na redditu. Italský supersport má totiž pomačkanou přední kapotu, stejně jako se mnoha zásahů dočkalo čelní okno. Je ovšem více než jisté, že střecha nebo zadní kryt motorového prostoru na tom rozhodně nebudou lépe. Škody tak jistě jen u tohoto vozu půjdou nejméně do statisíců, spíše ale za hranici milionu korun.

Pokud se ovšem zadíváte na video níže, zjistíte, že majitel Lamba měl do jisté míry štěstí v neštěstí. Jeho vůz totiž klidně mohl skončit zcela s ještě více poškozenými okny, díky čemuž by se dovnitř dostala voda. Přitom by nemuselo dojít jen na poškození interiéru, záplavy mohly také vést ke zkratům na elektroinstalaci. Suma sumárum tak jedna bouře mohla vést k naprosté totálce. Takto nicméně Aventador zůstal plně pojízdný a opravitelný za ještě ospravedlnitelnou cenu.

Přes Calgary se přehnala nebývalá bouře, která zanechala na Lamborghini Aventador nemalé stopy - není divu, že autora videa z pořízených záběrů bolí u srdce

Zdroj: reddit

