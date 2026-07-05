Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší

I z problematického zboží by šlo udělat žádoucí produkt, kdyby se změnila jeho technická podstata. Ta je nakonec odpovědná nejen za problematickou použitelnost a vysokou cenu, prsty má i v kontroverzních designech bez výrazu. Tohle by mohl být atraktivnější Epiq RS.

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Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší

5.7.2026 | Petr Miler

Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší

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Foto: Škoda Auto

I z problematického zboží by šlo udělat žádoucí produkt, kdyby se změnila jeho technická podstata. Ta je nakonec odpovědná nejen za problematickou použitelnost a vysokou cenu, prsty má i v kontroverzních designech bez výrazu. Tohle by mohl být atraktivnější Epiq RS.

Škoda před pár týdny odhalila nový model Epiq a mezi jeho fanoušky nás řadit opravdu nemůže. Je to podivuhodně mizerná nabídka, „auto bez výkonu a bez baterek, s cenou bez špetky soudnost”, jak jsme jej sami v květnu označili. Je totiž elektrické, což předem diktuje jeho největší slabiny, které jej předurčují k solidní prodejnosti leda v zemích, kde takto koncipované vozy různými způsoby více či méně nařizují.

Vůz nás neohromil ani svým vzhledem, což má s jeho technickou podstatou také co do činění. Pokud jste jako vývojáři postaveni před úkol dostat alespoň elementární použitelnost z koncepce, která vás nutí použít co nejmenší baterky, aby auto nestálo dva miliony a nevážilo tři tuny, nutně skončíte u základních tvarů více či méně připomínající ocumlaný bonbon, protože jen takové maximálně šetří energii minimálním odporem vzduchu. A aby autů nezůstal výraz krabičky od mýdla, musíte tento základní limit přebít divokými designovými elementy. Proto jsou auta jako Epiq na jednu stranu nezajímavá svými výchozími tvary a na tu druhou až násilně výrazná některými detaily typu zadní světla ve tvaru kříže přes půl auta.

Kdyby auto mělo k dispozici dost energie v úložišti o přijatelné kapacitě a snesitelné ceně (řekněme palivová nádrž, hm?), nemuselo by takto ani vypadat. Mohlo by se vrátit k přirozenějšímu výrazu, který spalovací vozy po dekády měly, neboť u nich nebylo nutné honit poslední promile poklesu aerodynamického odporu. To by pak i ony výrazné designové elementy mohly být přehlušeny celkově líbivějším pojetím.

Ukazuje to práce českého designéra Rostislava Prokopa, který si elektrický Epiq vzal do parády a udělal z něj spalovací Epiq RS, pochopitelně jen elektronicky. Vstoupil tak do stejné řeky jako loni s Elroqem a máme pocit, že znovu boduje. Šance, že by se takové auto stalo realitou, jsou mizivé, ale podívejte se na něj - najednou není jako bonbon s Ježíšovým křížem, se svalnatým tělem mu to najednou i sluší. A s motorem 2,5 TFSI pod kapotou by to byla žádoucí pecka i technicky. V reálu ale lze říci jen: „Smůla!” Tohle je od Škody „compliance car” a taková auta lepší zítřky obvykle nečekají...


Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší - 1 - Skoda Epiq 2026 prvni sada 03Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší - 2 - Skoda Epiq 2026 prvni sada 04Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší - 3 - Skoda Epiq 2026 prvni sada 05Čech předělal další elektrickou Škodu na ostré spalovací auto, tělo samý sval jí najednou sluší - 4 - Skoda Epiq 2026 prvni sada 07
Na sériový Epiq s velkou radostí opravdu hledět nelze. To na spalovací verzi RS níže... Foto: Škoda Auto

Zdroje: Rostislav Prokop@Instagram, Škoda Auto, Autoforum.cz

Petr Miler

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