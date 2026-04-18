Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem

před 3 hodinami | Petr Miler
Zvykli jsme si na to, že když exkluzivní výrobce aut přijde s kusově limitovanou specialitou, rozprodá ji jako nic, i když stojí nehorázné peníze. Může to tak nakonec být i v případě tohoto Rollsu, zvlášť při jeho ceně bychom si na to ale nevsadili ani pětník.
Jedna z nejslavnějších automobilových značek vůbec tento týden vrátila do své nabídky auto bez střechy. Tušíme, že svět aut se kvůli tomu v základech neotřese a možná si nyní dokonce říkáte, že vám to může být jedno ještě víc než čekací doba na novou kabelku Od Hermésu. Chápeme, ale zrovna v tomto případě a v tuto chvíli může být velmi zajímavé sledovat, jak se Rollsu s takovým autem povede.
Automobilka se totiž vydala na tenký led s hrochem a doufá, že z toho nebude jedna velká ledová koupačka. Může se stát, už samotná povaha vozu je ale v mnohém kontroverzní. Je sice dojemné, že jde o designově velmi specificky ztvárněný vůz, kterého se má dočkat jen 100 lidí z celého světa, firmu ale nenapadlo nic lepšího než jej postavit na základech nechtěného elektrického Spectru. A už k jeho pohonu se většina klientely vymezuje tak negativně, že to ani sama automobilka oficiálně nezastírá.
Aby toho nebylo málo, auto je kvůli svému pohonu, velikosti a otevřené konstrukci tak těžké, že může být jen dvoumístné, aby se vešlo do váhového limitu osobních aut. Jinými slovy vám Rolls bude chtít prodat 5,76 metru (!) dlouhé auto, které pojme pouze dvojici lidí a pár zavazadel. Navíc je kvůli své hmotnosti a výkonu vyloučeno z prodeje na čínském trhu, kde jsou nyní tyto aspekty u elektrických modelů regulovány, aby výrobci nepřicházeli na trh se stále většími nesmysly kombinujícímu tuny s tisíci koňmi. Přijde nám to jako docela sebevražedný koktejl...
Vlastně ne, ještě jedna ingredience dosud chyběla, cena. Automobilka projekt Nightingale, jak novince říká, odhalila s tím, že má oslovit lidi, pro něž jsou standardní Rolls-Roycy příliš obyčejné, ovšem nechtějí utratit víc 400 nebo 600 milionů za zakázkové unikáty. Nečekali jsme tedy, že půjde o vůz za 10 milionů, ale třeba 50? Už s takovou cenovkou bychom si dokázali představit, že bude za výše popsaných okolností mít automobilka problém uhnat 100 zájemců o něj. Realita je ale ještě mnohem, mnohem komplikovanější.
Autocar uvádí, že cena vozu bude začínat na 7 milionech liber za kus, to je 145 milionů korun. A něco nám říká, že připlácet pořád bude za co.
Pomineme-li úsměvnost nabídky typu: „Skoro zakázkový Rolls-Royce ve slevě, místo 400 000 000 Kč vám na něj stačí pouhých 144 999 999 Kč!” není moc nad čím zářit úsměvem. Je to opravdu smrtící koktejl par excellence - bohatých lidí je sice dnes na světě fůra, takové peníze ale nedají hned tak za něco, vzpomeňme problémy Rimacu rozprodat podobně limitovanou Neveru. Jasně, Rolls-Royce není Rimac, ale prodat 100 aut za 145 a víc milionů, jejichž povaha je zřetelně nechtěná a kvůli odstraněné střeše přišla navzdory své velikosti o schopnost převézt byť jen tři lidi? Jsme opravdu zvědavi, zda Britové 100 aut prodají - stát se to může, ale vážně bychom si na to nevsadili ani penny...
Tohle za 145 milionů a víc? 10 aut možná, ale 100? Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Autocar
