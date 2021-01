Cena zakázkového laku na Bugatti za 131 milionů znovu posouvá meze absurdity před 2 hodinami | Petr Miler

Provedení je to atraktivní, to bez debat, ale aby k už tak za vlasy přitažené základní ceně přidal jen lak dalších 21 milionů Kč? Za to šlo dříve koupit celé Bugatti.

Jsme ti poslední, kteří by někomu záviděli, přesto je třeba si říci, že svět se za posledních pár dekád hodně změnil. Zatímco většina lidí se má tak nějak podobně, bohatství úzké skupiny těch nejlépe situovaných raketovým tempem roste. Patrné je to i v automobilovém světě - zatímco v 90. letech měli výrobci problém najít zákazníky pro auta za vysoké statisíce dolarů a takového McLarenu F1, který stál okolo 1 milionu, se prodalo pouhých 106 (a to včetně závodních verzí, pro která platí jiná cenová měřítka), dnes firmy i mnohonásobně dražší vozy vyprodávají i ve větších počtech ještě dříve, než je vůbec odhalí široké veřejnosti.

Někteří tento posun brzy pochopili a umí na něm vydělat. Takovým člověkem je třeba Stephane Winkelmann, někdejší šéf nejdříve Lamborghini a později Bugatti, dnes šéf Lamborghini i Bugatti, který v obou firmách vybudoval až rodinné vztahy s extrémně bohatými lidmi, pro něž jsou výše zmíněné sumy pod jejich rozlišovací schopnost peněz. Obě značky tak začaly nabízet ne až tak zvláštní edice existujících aut vyráběné v omezených počtech, na kterých mohou tyto automobilky snadno vydělávat více než na všem ostatním, však ty aktuální od Bugatti jsme nedávno připomínali.

Cestou k vysokým maržím ale nejsou jen drahá auta, nýbrž i drahé příplatky. Chcete-li být výjimeční mezi výjimečnými, musíte si připlatit a limitem je zjevně jen obloha. To nejlépe připomíná níže zachycené Bugatti Divo, sám o sobě výjimečný model vyrobený jen ve 40 exemplářích s cenou startující na 5 milionech Eur, tedy dnes asi 131 milionů Kč. Bláznivá cena za jedno auto? Nepochybně, je to ale pořád jen základní cena.

Kupec toho kusu si vůz nechal dále zkrášlit zakázkovým červeným lakem a říká mu Ladybug. Vznikla tak specialita na bázi speciality, nepochybně velmi působivý, až dechberoucí stroj s výkonem 1 500 koní a odpovídající dynamikou. Ale jen onen lak stál navíc 1 milion dolarů, tedy asi 21 milionů Kč. Jen lak, nic víc.

Majiteli bylo asi při jeho poměrech jedno, jestli auto stojí 5, 6 nebo třeba 9 milionů dolarů, tak proč nemít lak za milion? Je to jeho věc, nicméně meze absurdity to posunuje ještě dál - za tolik peněz šlo dříve koupit ojetý Veyron nebo zmíněný nový McLaren F1, dnes se tolik platí za lak? Nedivili bychom se, kdyby to někomu přišlo už neúnosně rozmařilé.

Bugatti Divo se oficiálně odhalilo v tovární modré, může ale být třeba i červené. V případě auta níže za 21 milionů Kč. Ilustrační foto: Bugatti

