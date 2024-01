Čerpací stanice začala prodávat naftu na 29 Kč/litr. Řidiči ji rychle vzali útokem s auty plnými kanystrů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Benzinka ze všeho nejvíc připomínala stroj času, neboť doby, kdy jsme palivo do aut mohli kupovat za takové ceny, jsou roky minulostí. Bohužel ale ničím takovým nebyla, to jen personál na noc nastavil špatnou cenu.

Škoda, že jsme se o tom nedozvěděli dřív, neboť k tomu došlo v Hornu v Dolním Rakousku, tedy necelých 30 km od hranic s Českem. To už by se vyplatilo k této benzince vyrazit s pár kanystry a zásobit se levným palivem na několik týdnů dopředu, bohužel se o tom dozvídáme až v momentě, kdy „akce” skončila. A ty uvozovky jsou na místě, neboť o akci v pravém slova smyslu nešlo.

Jak informuje rakouská ORF, u čerpací stanice s příznačným jménem Diskont začali v pondělí večer prodávat naftu za bezkonkurenční cenu 1,169 euro za litr. To je v korunách asi 29 Kč, tedy o dobrou třetinu míň, než za kolik můžete nakupovat srovnatelné palivo v Česku. Záměr to ale nebyl - obsluha čerpací stanice, která přes noc funguje pouze bez obsluhy, měla nastavit cenu na 1,691 Eur/litr, ale kvůli chybě bylo palivo nabízeno za výše zmíněnou sumu.

Informace o nízké ceně se mezi lidmi rychle rozšířila a vedla k dlouhým zácpám v celém okolí čerpací stanice. Nadšení motoristé postupně přijížděli s auty plnými kanystrů, aby natankovali za léta nevídanou cenu. Jak ale pěje jedna kanadská zpěvačka: „Plameny se mění v popel, milenci se mění v přátele, všechny dobré věci jednou končí.” Tento případ nebyl výjimkou.

Nízká cena vydržela jen přes noc do úterního rána, kdy si obsluha chyby všimla a cenu opravila. I tak muselo být za tu dobu prodáno spoustu paliva a čerpací stanice mohla teoreticky situaci řešit tak, že by žádala od zákazníků doplatek z titulu bezdůvodného obohacení. Byl by to poněkud drzý nárok, ale možná by našel podporu ze strany soudů, neboť asi nešlo rozumně očekávat, že někdo reálně „podetne” ceny konkurenčních prodejců o desítky procent.

Cena ale nebyla zase tak nízká, aby to bylo jednoznačné a aby provozovatele zruinovala, a tak vzal vše na sebe a považuje to za dobrou reklamu. Férový přístup, tak až jednou pojedete přes Horn... Zabloudit tam třeba cestou na letiště ve Vídni ze západnějších cípů Česka není zase tak složité.

Je vlastně docela pikantní, že podobné ceny nebyly až tak dávno ničím mimořádným. Dnes způsobují nákupní mánii. Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: ORF

Petr Miler

