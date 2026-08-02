Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
Petr MilerNic nevidíte? Jen se podívejte se pořádně, zbytek už si domyslíte. Tohle je nová lest, kterou policisté používají na řidiče nevěnující pozornost řízení. A je přinejmenším vtipná. V Česku něco takového opravdu nečekejme.
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Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
2.8.2026 | Petr Miler
Nic nevidíte? Jen se podívejte se pořádně, zbytek už si domyslíte. Tohle je nová lest, kterou policisté používají na řidiče nevěnující pozornost řízení. A je přinejmenším vtipná. V Česku něco takového opravdu nečekejme.
Pokud máte pocit, že jste viděli všechno, pokud jde o dohled policie nad silničním provozem, dneska vás možná vyvedeme z omylu. I když možná také ne, záleží, jak moc jste staří. Sám už mám odkrouceno dost na to, abych pamatoval, jak čeští policisté neměli problém s Ramerem na trojnožce zalézt pod maskovací síť u silnice, měřit rychlost a překročení hlásit kolegům stojícím opodál.
Ne snad, že bych tomu fandil, ale když už nic jiného, bylo to z jejich strany projevem oddaného nasazení. Že by něco takového udělal zhýčkaný český policista vzor 2026, který odejde do výslužby, jakmile se mu to vyplatí, je vyloučené. „Kouďák” zaparkovaný u silnice s puštěnou klimou, koblihy a sem tam trochu divokého západu při snaze dojet někoho, kdo zrovna jel na rovné sinici 110 km/h, to je tak maximum.
Ne všude to tak je. Policie z Dunellenu v americkém New Jersey tak trochu zavzpomínala na Česko 90. let a nasadila policistu kompletně maskovaného větvemi a listím podél rušné silnice, který sledoval provoz ve snaze vyhmátnout ty, jež si za jízdy hrají s telefonem. Další kolega s vtipným tričkem mu pomáhal opodál, a když s „křovím” zahlédl někoho, kdo se nevěnuje řízení, nahlásil ho kolegům, kteří stáli připraveni o něco dál, zastavovali a pokutovali.
Jsme přesvědčeni, že největším problémem současné dopravy je řidič nevěnující pozornost provozu, třeba právě ten s telefonem v ruce. Takže je to nejen vtipné, ale na rozdíl od měření bagatelních překročení rychlosti na místech, kde to stejně není problém, to aspoň k něčemu je. A ukázalo se se to jako úspěch - za šest hodin bylo přistiženo 74 motoristů, to je jeden nepozorný řidič každých pět minut.
U nás naštěstí zůstaneme u „Kouďáku” klimy a koblih, či co to dotyční šverkali - viděl jsem to naposledy v pátek na vlastní oči, příště to vyfotím...
Takhle hluboko už čeští policisté neklesnou, jaké štěstí. Foto: Dunellen Borough Police Department, CC0 Public Domain
Zdroj: Dunellen Borough Police Department
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