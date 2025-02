Chystaný přelomový Jaguar, který nahradí všechny dosavadní modely, natočili při testech. Marnost z něj čiší od pohledu před 9 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto zatím dokázalo zaujmout jednou jedinkrát - když jsme čekali naprostou katastrofu a dostali o něco míň než to. Zázraky se dějí, že by ale Britové měli uspět zrovna s tímhle v momentě, kdy publikum zřetelně preferuje něco docela jiného?

Když Jaguar na sklonku loňského roku představil koncept Type 00, zvedalo to obočí, ale v kontextu veškerého předchozího dění šlo ještě o příjemné překvapení. Krátce předtím totiž Britové spustili ujetou reklamní kampaň, která měla ukázat posun značky do zcela nových sfér. Z ní ovšem ani nešlo poznat, že se týká automobilky, která se svými budoucími elektrickými produkty bude pokoušet krást zákazníky třeba Bentley či Porsche. Místo toho většina lidí dospěla k názoru, že se Jaguar buď chystá nabízet kosmetické produkty, nebo chce jako aktivistická organizace bojovat za práva menšin.

Type 00 ale přijde a nahradí všechno, co dnes od Jaguaru známe. Přetaven má být v sériové GT, které se chce pochlubit dojezdem přes 700 km, realita ale bude stejně mizerná jako u dalších aut stejného ražení. Nemáme pocit, že by s tímhle mohl Jaguar bodovat v momentě, kdy jsou to hlavně bohatí lidé, kteří nutí drahé automobilky dát ruce pryč od elektromobilů, protože si prestiž spojují se spalovacími motory, ale možná Britové ví něco, co nám zatím nikdo neřekl.

Pokračují tedy ve vývoji a aktuálně vyrazili do poněkud slunnějšího Španělska, kde prohání hned několik prototypů po tamních nezasněžených silnicích. Jejich průjezdy před kamerou bohužel nemají čím zaujmout, auto působí nezajímavě, marně, tuctově. A dostupné záběry obecně neříkají nemnoho, ať už jde o vzhled sériové verze nebo kvalitu jízdy. Jaguar nicméně naznačil, že základní verze by měla dostat zhruba 550 koní, velmi pravděpodobně produkovaných dvěma elektromotory. Baterie o neznámé kapacitě pak má být možné dobíjet tempem 320 km za 15 minut. Ovšem pochopitelně jen v určitém kapacitním pásmu a u nejvýkonnějších stanic.

Na onu základní verzi si pak klientela bude muset připravit přinejmenším 3 miliony korun, což je o dost víc, než kolik měli zákazníci platit za dosavadní modely značky. A stejně to dělali ve velmi omezené míře. Elektromobilita je navíc momentálně spojena s extrémními propady hodnoty a vrtkavou přízní publika, na čemž nic nejspíš nezmění ani Jaguar. Britům samozřejmě přejeme úspěch, že by jej ve stínu neúspěchu konkurence s velmi vyspělými elektrickými auty slavili zrovna s tímhle, si ale dovolíme předem označit za krajně nepravděpodobné.

Britové tvary svého elektrického GT naznačili jeho konceptem, sériovou podobu ale jinak zatím úzkostlivě tají. Kromě ochranné fólie jsou tak prototypy osazeny i řadou nástavců, které ještě více utajují skutečný tvar karoserie, jak můžete vidět níže. Foto: Jaguar

