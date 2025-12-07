Číňané hodili na své nové auto vzrostlý strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Takový strom bude vážit snadno 5 tun. A pokud víte, jak moc dokáže auto pocuchat už větší krupobití, nutně se musíte bát, co jeho pád na střechu s autem provede. Číňané byli přesvědčeni, že jejich vůz v tomto neobvyklém crash testu obstojí, takto dopadli.
Čínská auta jsou na jednu stranu nepochybně lákadlem. Obvykle ne proto, že by se honosila oslnivým designem či mimořádnou technikou, jakkoli to se v některých případech stává. Jejich nejsilnější stránkou je ovšem nízká cena vzhledem k tomu, co nabízí. Koneckonců si vezměte třeba takový BYD Seagull, který je v Evropě znám pod označením Dolphin Surf. Od letoška se totiž 3,8metrový elektromobil v Říši středu prodává za 56 900 yuanů, tedy za pouhých 167 tisíc korun. To je taková láce, že díky ní snadno přejdete baterie o kapacitě směšných 30 kWh, které jsou ekvivalentem 7,7litrové nádrže na naftu v dieselovém autě.
Jakožto Dophin Surf ale již tento vůz třeba v Německu stojí 22 990 Eur, tedy přes 557 tisíc korun. A jakkoliv má o trochu větší baterie, rázem už tak lákavý není. Při takové ceně už zkrátka nevzbuzuje nadšení, do popředí vystupují spíš obavy dané zkušenostmi s dřívějšími čínskými auty či prostým strachem z neznámého. Proti těmto předsudkům se nyní rozhodl bojovat právě BYD, ovšem nikoli s pomocí svého nejmenšího modelu. Místo toho si vzal na pomoc jednu ze svých vlajkových lodí, 5,3metrové SUV Yangwang U8. To má být dle značky natolik bezpečné, že v něm přežijete pomalu i apokalypsu.
BYD nezůstal jen u slov, ale rovnou přešel k činům. Technici značky totiž ze země vytrhli obrovskou palmu, kterou následně zasadili do speciálního převracejícího se „květináče“. Strom pak opakovaně nechali spadnout na střechu zmíněného SUV, přičemž s každým dalším pokusem se Yangwang U8 od svého likvidátora vzdálil, aby na něj působila větší a větší síla. Ve finále se Číňané dostali až na 50,4 kilojoulu, což odpovídá 54 tisícům Newtonmetrů. Jak dopadli?
Podívejte se na to sami - i poté otevřeli dveře, nastartovali a s vozem odjeli po vlastní ose, což si nepochybně zaslouží úctu. Je samozřejmě otázkou, jak moc je celá tato kejkle věrohodná, BYD ale dnes není firma, u které bychom čekali, že bude podvádět. Pokud by kdokoli nezávislý následně test zopakoval a dosáhla by jiných výsledků, než jsou jen trochu otlačené střešní ližiny, reputace Číňanů by dostala ránu, ze které by vzpamatovávali dalších pár let. Ale posuďte sami...
Yangwang U8 je aktuálně prezentován jako nejtužší SUV, jaké kdy vzniklo nejen v Číně, ale možná i na světě. Demonstrováno to bylo opakovaným pádem snadno pětitunové palmy na střechu, přičemž vozu šly po testu nejen otevřít dveře, ale dokázal i odjet po vlastní ose. Pokud přitom nedošlo na žádné přikrášlení, je třeba před Číňany smeknout. Foto: BYD
Zdroj: BYD
