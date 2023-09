Číňané nadělili svému novému autu funkce, o kterých Tesla a Rivian roky marně jen sní před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BYD

Západní automobilky musí vidět, že jde do tuhého, když se Číňanům daří dostat do produkce věci, které by ony rády nabídly též, ale nakonec to nesvedly. Schopnosti novinky BYD umí zaujmout svou pokrokovostí.

O tom, že Číňané jsou na automobilové mapě světa vidět čím dál tím víc, píšeme docela pravidelně. Vnímat to lze lecjak, na samotném faktu to ale nezmění zhola nic - prostředí, které bývalo hřištěm primárně evropských, amerických a později stále více japonských a korejských firem, se stává den za dnem doménou Číňanů. Jde-li o cenu či poměr hodnoty k ní, je to jistě pozoruhodné, do tuhého pro konkurenci ale začíná jít až ve chvíli, kdy čínské firmy dokážou tlačit káru inovací. A na trh tak dostávají technické novinky, o nichž západní soupeři jen sní. Do této fáze jsme se možná už dopracovali.

Před pár dny jsme vám ukázali BYD YangWang U8, jeden z vrcholů nabídky stále ambicióznější čínské značky. Na první pohled tato novinka ohromila výkonem, dynamikou a zaujala i základním technickým řešením - rodinné SUV s 1 200 koňmi, stovkou za 3,5 sekundy a čtyřmi elektrickými motory, které přesto nemá problém s dojezdem, to se opravdu nevidí. Ohromila také multimilionovou cenou, ta největší esa související s tímto modelem si ale BYD zjevně nechávalo v rukávě. A vytáhlo je až teď.

Tohle auto totiž umí i plavat. Neděláme si legraci - situace, ve které spalovací vozy zastaví skoro nevyhnutelné (alespoň bez několika speciálních úprav) nasátí vody do motoru, které ho ve výsledku zničí, elektrické modely zastavit nemusí. V minulosti jsme mnohokrát byli svědky toho, jak dobře Tesly zvládají povodně, a Elon Musk už v roce 2016 řekl, že Model S by šlo použít i jako loď, kterou budou pohánět točící se kola. Také ale dodal, že „by to rozhodně nedoporučoval” děla, od té doby už se mluvilo jen o tom, že by to mohl uměl nový Cybertruck. BYD YangWang U8 to umí už teď a ne náhodou - má na to zvláštní mód a skutečně se dokáže bezpečně pohybovat vodou rychlostí až 3 km/h, aniž by se potopilo. Video níže vám to dokáže.

Není to ale jediná pozoruhodná funkce, tou další je tzv. tanková otočka, prostě schopnost otočení se doslova na místě díky možnosti ovládat každé ze čtyř samostatně a otáčet jimi odlišnými směry. O tomto pro změnu snil Rivian (a má to nabídnout nový Mercedes EQV), který nadělil tuto možnost prototypům, nakonec ji ale pro sériovou výrobu odpískal. Číňané ne a pokud víme, jejich U8 je prvním produkčním autem, které to umí. A na sériové EQV se stále čeká. Také tuto funkci můžete vidět v akci na videu níže.

Nenaznačuje to něco? Závěr si udělejte sami, my ale máme pocit, že to je jasný důkaz toho, že Číňané už nechtějí jen dohánět nebo následovat, chtějí udávat tempo. A zdá se, že se jim to daří.

Myšlenka plovoucího auta je stará skoro jako automobilismus sám a párkrát se dočkala zhmotnění. Ale v jinak naprosto obyčejně vyhlížejícím voze? To vidíme poprvé. Podobné je to s tzv. tank turn, obojí ukazují videa níže. Foto: BYD

Zdroje: BYD, CarNewsChina

Petr Miler

