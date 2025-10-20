Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
Petr ProkopecS jídlem zjevně roste chuť i v Říši středu, a tak jsme po letech relativního klidu svědky nové vlny zjevného kopírování prestižních „západních” aut ze strany nikoli nevýznamných čínských firem. Toto má být poslední oběť společnosti Dreame Technology.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
S jídlem zjevně roste chuť i v Říši středu, a tak jsme po letech relativního klidu svědky nové vlny zjevného kopírování prestižních „západních” aut ze strany nikoli nevýznamných čínských firem. Toto má být poslední oběť společnosti Dreame Technology.
Ještě před nějakými deseti lety čínské automobilky dennodenně prokazovaly, že si s ochranou cizího duševního vlastnictví hlavu nelámou. Pokud tedy jejich vedení padnul do oka nějaký vůz zavedené značky, bez sebemenšího zaváhání jej do většího či menšího detailu zkopírovali. Čas od času pak sice přidali něco svého, to ovšem bylo spíš ke škodě než užitku. Protože ale vše opentlila velmi nízká cena, klientela nakonec na detaily nekoukala. A zahraniční výrobci, kteří se největšího trhu světa nechtěli vzdát, všemu vlastně jen mlčky přihlíželi.
Situace se ostatně postupem času začala výrazně měnit. Číňané se totiž rozhodli otevřít peněženky a zlákat na svou stranu renomované designéry a techniky. Rázem tak nemuseli nikoho kopírovat, místo toho mohli přijít s vlastními zajímavými vozy. Což se v mnoha případech i stalo, dokonce na takové úrovni, že jejich novinky se staly inspirací i pro zavedené značky. Společnost Dreame Technology známá svými vysavači či vysoušeči vlasů ovšem již nějakou chvíli dokazuje, že starého psa novým kousků nenaučíš.
Tato firma, která se rozhodla vstoupit také do světa aut, totiž nejprve vyrukovala s vizualizací svého supersportu, který byl obšlehnutým Bugatti Chiron. Jen oproti originálu dostal elektrický pohon a pár bočních dveří navíc. Po něm pak přišla kopie Rolls-Royce Cullinan, který taktéž přesedlal na elektřinu. A také v jeho případě došlo na hrátky s dveřmi, neboť ty zadní jsou ukotveny na koncových sloupcích a otevírají se tedy proti směru jízdy. Nastupování a vystupování tak zjevně bude snazší než u britského originálu.
Číňané už v souvislosti s oním SUV zmiňovali, že nebude nabídnuto pod značkou Dreame Auto jako supersport, nýbrž v rámci divize Sky Starry Automotive. Pod touto hlavičkou by se pak měla objevit také kopie některého současného modelu Bentley, dosud však chyběly jak nějaké ilustrace či fotky reálného vozu, tak bližší zmínky. Kolegové z Carscoops ale nyní informují o snímcích přiložených níže, které začaly kolovat po sociálních sítích. A z nichž je zřejmé, že někdo už obšlehnul nebo přinejmenším plánuje přesně to udělat s britským SUV Bentley Bentayga. A prý to mají být právě „šikulové“ z Dreame Technology.
Zatím nicméně chybí jakékoliv potvrzení, že se tak skutečně stalo. Nebo že by vůbec ony fotky vozu stojícího na ulici a na parkovišti byly vůbec pravé - nedivili bychom se, kdyby šlo o rendery jako v předchozím případě. Stejně tak bychom se ale nedivili, kdyby u Dreame přesně tohle plánovali. Však proč se zastavit u kopírování Bugatti a Rollsu, že? Minimálně o pozornost se nápady Číňanů starají náramně.
Dá se předpokládat, že situace se vyjasní poměrně brzy. Co nás ale zajímá především, to je realizace čínských záměrů. Pokud by totiž klony Bugatti, Rolls-Royce a Bentley zůstaly omezeny jen svou domovinou, nejspíše proti jejich existenci nikdo nic nezmůže. Jenže Dreame Technology v případě své prvotiny počítá s debutem konceptu na americkém veletrhu CES. Vyrábět se pak tato auta mají poblíž Berlína. To ovšem znamená, že Číňané vplují do vod, kde je duševní vlastnictví střeženo. Tohle může být ještě zajímavé.
Takto vypadá originální Bentayga, čínská kopie na záběrech níže je od něj skoro k nerozeznání. Zatím však není vůbec jisté, zda za ní stojí Dreame Technology či jestli nejde jen o virtuální projekt. Foto: Bentley
Dreame SUVpic.twitter.com/crdsqwWDL8— NEWCAR (@NEWCARinjapan) October 18, 2025
Zdroj: Carscoops
