Číňané si se špatně parkujícím Mercedesem poradili velmi krutým způsobem

A je pozoruhodné, že policie všemu přihlížela, neboť celá akce se nemohla obejít bez následků na autě, se kterým bylo manipulováno. Slova o jiném kraji a jiném mravu zjevně neztratila nic na své pravdivosti.

Pokud se po silnicích nepohybujete jen pár pátků, dost pravděpodobně jste to zažili sami. Chtěli jste zajet do svého domu, vyjet z obvyklého parkovacího místa, dodat nějaké zboží nebo se pustit do jiné plánované práce, jenže někdo jiný na vás nebral ohledy a zatarasil vám cestu. Co s tím? Čekat, až řidič přijde zpět ke svému vozu, obvykle nelze, nabízí se tedy nechat auto odtáhnout. I taková operace ale může být dost časově náročná. Odtahový vůz schopný jiný automobil bezpečně odstranit z cesty obvykle není k dispozici za rohem, tuplem pak ve větších městech - tam můžete na jeho příjezd čekat i hodiny.

Opravdu dobrých řešení v takovém případě není mnoho a za dobré nelze označit ani to z přiloženého videa. Popravdě řečeno nevíme, čemu přesně bílý Mercedes, podle všeho čínská verze sedanu třídy A, překážel, podle okolností ale předpokládáme, že buď bylo nutné vyklidit celou ulici, nebo stál v cestě nějaké operaci související s obchodem za ním. Tak či onak si zaměstnanci blízké firmy s autem poradili velmi promptně. Rozhodli se odstranit auto z cesty sami za pomoci vysokozdvižného vozíku a náklaďáku.

Asi tušíte, že zejména pro spodní část vozu nemůže být podobný způsob naložení příliš ohleduplným řešením. Prahy ani spodek takového auta prostě nejsou na podobné „tahání” stavěné. A byť operátorovi vozíku nelze upřít, že s ním umí zacházet velmi dobře, divili bychom se, kdyby jeho nakládku krom spodku neodnesly také dveře.

Být to „partyzánská” akce provedená v afektu, dá se na to koukat jinak, všemu ale přihlíží dvojice policistů, kterým zjevně kombinace vysokozdvižného vozíku a náklaďáku nebyla proti mysli. Co na výsledek řekl majitel auta, zdroje nezmiňují, nechtěli bychom se ale ocitnout v kůži ani jedné ze stran, tohle byla celkově nešťastná situace. No, podívejte se na to všechno sami...

Podobný Mercedes třídy A sedan se v Číně vyskytl v nesprávný čas na nesprávném místě. Skončil „odtažen" za pomoci vysokozdvižného vozíku.

