Číňané spektakulárně odpálili 760 metrů dlouhý most, během 10 s z něj nezbylo nic

/ Foto: Xinhua News Agency

Číňané už prosluli překotností modernizace své dopravní infrastruktury a zjevně s ní neustávají ani na konci roku 2020. V provincii Chu-nan tak odpálili skoro kilometrový most jako v hollywoodském filmu.

V Číně se některými věcmi nemažou, v dobrém i zlém. Z prvního ranku lze zmínit budování dopravní infrastruktury, které probíhá mimořádně rychlým způsobem. Když tedy statici zjistili, že most přes řeku Siang-ťiang ve městě Lujiadu v provincii Chu-nan není po několika opravách dostatečně bezpečný, prostě postavili nový o kus dál. A ten starý se rozhodli zdemolovat.

Leckdo jiný by možná sáhl po nějakém postupném rozebrání či čemkoli podobném, Číňané se ale rozhodli most odpálit do povětří. Právě tuto operaci zaznamenala tisková agentura Nová Čína a je to vážně spektakulární podívaná. Trvá necelých 10 sekund, než se ze stále intaktně působícího mostu stane na kousky rozmetaná ruina.

Most ze vzduchu může působit jako docela malý, i s částmi vedoucími po souši ale měří na délku 760 metrů, takže prcek to vážně není. Ohromná masa železobetonu přesto neměla nejmenší šanci odolat řízené explozi a k zemi resp. do vody se skácela jako nic.

Podívejte se na to sami, není to zdaleka poprvé, co něco takového vidíme Číňany dělat. Tušíme, že u nás by v podobném případě byl starý most ještě tak 30 let resuscitován, až by bylo rozhodnuto, že během následujících pěti let bude postupně přebudován v nový a v mezičase mohou lidé využít skvělé 30kilometrové objížďky. Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Starý most přes řeknu Siang-ťiang byl během chvíle rozmetán na kousky, jeho úlohu už plní jiný, stojící o kus dál. Foto: Xinhua News Agency

Zdroj: Xinhua News Agency

Petr Miler