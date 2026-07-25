Číňané tvrdí, že jejich auto jako první pojede 500 km/h. Už byli blízko: „Pilot ve 496 vyměkl a ubral,” říkají, zkusí to znovu
Petr ProkopecPokud se to skutečně stane, bude to milník, který ukáže, jak jsou dnes v automobilovém světě rozdané karty. 400 km/h udělalo jako první evropské auto, o pětistovku se ale Evropané i Američané marně snaží už. Číňané ji zřejmě mají nadosah.
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Číňané tvrdí, že jejich auto jako první pojede 500 km/h. Už byli blízko: „Pilot ve 496 vyměkl a ubral,” říkají, zkusí to znovu
25.7.2026 | Petr Prokopec
Pokud se to skutečně stane, bude to milník, který ukáže, jak jsou dnes v automobilovém světě rozdané karty. 400 km/h udělalo jako první evropské auto, o pětistovku se ale Evropané i Američané marně snaží už. Číňané ji zřejmě mají nadosah.
Sportovní kupé U9 představila automobilka BYD už v roce 2023. O rok později pak oznámila, že vůz zvládl Nordschleife za 7 minut a 17,9 sekundy, přičemž na cílové rovince dosáhl rychlosti skoro 392 km/h. To byl opravdu pozoruhodný počin, za kterým stály čtyři elektromotory produkující souhrnných 1 305 koní. Pro BYD šlo nicméně o pouhý odrazový můstek, neboť loni se značka pochlubila variantami Track Edition a Extreme. Obě přitom nabídly šílených 3 018 kobyl, které druhá zmíněná spojila se zaměřením na okruhové ježdění.
U9 Extreme tak zvládnul Ring za 6 minut a 59,17 sekundy, pročež se stal nejrychlejším elektromobilem na Nordschleife. Vedle toho se na testovací dráze ATP v Papenburgu s Marcem Bassengem za volantem dosáhl rychlosti 496,22 km/h. Něco takového by byl světový rekord, ovšem BYD poslal vůz pouze jedním směrem. A aby došlo k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, bylo by zapotřebí, aby Basseng zašlápnul plynový pedál ve dvou jízdách, z nichž ta druhá by vedla v protisměru.
Tohle pravidlo znají i mnohé děti, je tak s podivem, že to Číňané neudělali, když už v tom byli. Proč to vzdali, možná vysvětluje současný automobilky pohled na tehdejší pokus. BYD prý při analýze dat loňské jízdy zjistili, že to byl Basseng, kdo za nepokoření pětistovky může - prý mohl držet sešlápnutý plynový pedál ještě o 1,5 sekundy déle, podle dat Číňanů ale „vyměkl” a ubral. A možná už opačným směrem jet ani nechtěl. Basseng je ale velezkušený pilot a předpokládáme, že pokud se bál dál akcelerovat, musel mít pocit, že další fází jeho jízdy bude let - podle jeho slov se vůz po překročení rychlosti 490 km/h začal nekontrolovatelně posouvat ze středového pruhu do toho levého.
Číňané tedy zřejmě auto dál upraví, aby bylo i v takové chvíli stabilní. A do německého Papenburgu se letos v listopadu vypraví znovu s jediným cílem - překonání hranice 500 km/h a zápis do historie. Pokud se to povede, bude U9 Extreme skutečně první produkční auto, které to svede - zájem o tento zápis sice dříve projevily velká jména jako Bugatti nebo Koenigsegg, nikdo z nich ale neuspěl.
Aktuálně tedy světový rychlostní rekord drží SSC Tuatara, která se svými 1 770 koňmi dosáhla na 455,3 km/h. To je průměr ze dvou protisměrných jízd, k nimž se od roku 2021 zatím žádný jiný výrobce neodhodlal. Ostatně i Bugatti Chiron Super Sport 300+ se rozjelo na 490 km/h jen jedním směrem. V dané době šlo navíc o provedení, které vůbec nebylo v nabídce, automobilka z Molsheimu jej „zlegalizovala” až o pár dnů později.
BYD U9 Extreme se letos má stát prvním produkčním silničním vozem, který zvládne rychlost 500 km/h. Aby ovšem došlo k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, je zapotřebí, aby došlo na jízdu v obou směrech. A pochopitelně i pokoření oné rychlosti, loni se nestalo ani jedno.Foto: BYD
Zdroj: Car News China
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