Petr ProkopecBylo zřejmě jen otázkou času, než tu Číňané vytáhnou něco, na co lidé uslyší ve velkém. Tohle auto se prodává i u nás, v Británii už je v prodejní top 10 a není divu. Je levnější než Škoda Karoq, v lecčem ale nabízí víc než skutečný Range Rover.
Číňané v Evropě bodují s levným velkým SUV. Lidé mu říkají Range Rover z Temu a není to urážka
včera | Petr Prokopec
V srpnu letošního roku došlo ve Velké Británii k něčemu nevídanému. Mezi desítku nejprodávanějších nových aut totiž vůbec poprvé v historii zamířil nepokrytě čínský vůz, Jaecoo 7. Docela velké SUV, které se svými rozměry řadí mezi Škody Karoq a Kodiaq, dosáhlo na šestou příčku, zatímco celý trh šel o 2 procenta dolů. Zmínky o čínské hrozbě tak rázem zesílily, jakkoli řada lidí předpokládala, že šlo jen o krátkodobý záchvěv. Jenže v září bylo Jaecoo 7 v pomyslné top 10 znovu, a to dokonce na čtvrté příčce. V říjnu si pak sice lehce pohoršilo, pořád ale dosáhlo šesté pozice.
A skoro jsme ochotni si vsadit, že tato krasojízda bude pokračovat. Autu se začalo říkat „Range Rover od Temu“ pro svou podobnost s britskou klasikou a rostoucí oblibu u tamních matek. Listu Daily Mail to potvrdila influencerka Olivia Mundy, podle které označení odkazující na čínské online tržiště není míněno hanlivě. Zákazníci vůz díky jeho robustní karoserii s výraznými hranami vnímají právě jako konkurenci pro Range Rover. K mání je ovšem dokonce levněji než zmiňovaný Karoq.
Za české SUV totiž v Británii dáte minimálně 30 940 liber neboli něco málo přes 852 tisíc korun, za které dostáváte přeplňovanou jedna-pětku pod kapotou (150 koní) a kupříkladu 8palcový displej multimédií uvnitř. Jaecoo 7 je oproti tomu k dispozici od 30 115 GBP, tedy od necelých 830 tisíc korun. V motorovém prostoru ovšem svou práci odvádí 197 kobyl produkovaných 1,6litrovým turbem, zatímco uvnitř nechybí 13,2palcový displej orientovaný na výšku. A hlavně pak daleko lepší multimédia.
„Prostor v kabině, prostor v zavazadelníku, velká obrazovka, spousta bezpečnostních prvků. To vše jsou věci, které v autě chcete, když máte malé dítě,“ říká zmíněná Britka. A s úsměvem poukazuje na nejoblíbenější funkci, kterou Jaecoo 7 nabízí, tedy na karaoke. Něco takového na palubě Škody nenajdete, ostatně podobné finesy chybí i prémiovým značkám jako Audi. Takové Q3, které jde podobně jako Karoq proti čínskému soupeři, přitom stojí od 38 995 GBP, což je 1,07 milionu korun.
Pokud by přitom britské matky zatoužily přímo po originálním Range Roveru, musí sáhnout do kapsy ještě hlouběji, Evoque, tedy o trochu menší vůz než Jaecoo 7, totiž startuje na 44 380 librách neboli na 1,22 milionech korun. Znovu je přitom třeba počítat s nižším výkonem (160 k) či menším displejem (11,4 palce). Čínské SUV tak má opravdu vydlážděnou cestu k úspěchu, podobně jako zmíněné online tržiště stojící za jeho přezdívkou, kterému stoupá počet uživatelů, obrat i zisk. A koupit ho můžete i u nás, dokonce levněji - od 749 000 Kč.
Jaecoo 7 je k mání také v Česku, a to od 749 tisíc korun. Levnější než Kamiq tedy sice není, ovšem jen proto, že Škoda toto SUV nabízí se 115koňovým litrovým tříválcem. Pokud by měla výkon a výbavu čínského soka dorovnat, rázem platíte o poznání víc. Foto: Jaecoo
@livimundy We love the temu Range Rover #MumTok #jaecoo7 #newcar #foryoupage #fyp original sound - Liv - First time mum
Zdroj: Daily Mail
