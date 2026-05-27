Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
Petr Prokopec
Čínské vozy nemají pověst bezpečných a kvalitních vozů, což je zejména u modelů pro náročnější klientelu problém. Tamní výrobci proto přistupují k neobvyklým testům, aby obavy rozptýlili. Tento je jedním z nich.
Na Temu dnes nakupuje řada Čechů, které podobně jako další zákazníky z víc než 90 zemí světa zlákaly hlavně nízké ceny. Kvůli nim málokdo řeší kvalitu čínských produktů - pokud se takto pořízené tričko třeba za sto korun po roce roztrhá, maximálně s ním ještě vydrhnete podlahu, než ho hodíte do koše a koupíte si jiné.
S auty vyrobenými v Říši středu je to trochu jiné, a to nejen proto, že je na Temu nekoupíte - tohle online tržiště se zatím věnuje maximálně prodeji příslušenství a doplňků. Klíčový rozdíl je v cenách, neboť jakkoli ve své domovině jsou čínská auta ještě relativně levná, po opuštění země dochází na jejich podstatné zdražení. Čím vyšší je ovšem cena, tím více se začíná řešit kvalita, kterou si lidé s čínskými produkty automaticky nespojují.
Z toho důvodu začínají výrobci z Říše středu přistupovat k neobvyklým testům, které mají deklarovat odolnost jejich aut, jako jim i evropské automobilky mohou závidět. Stačí jen vzpomenout, jak BYD na své luxusní SUV Yangwang U8 hodil palmu. Vůz i takovou zkoušku přežil a s tímtéž mohla počítat i jeho posádka. Konkurenční Voyah, který spadá pod automobilku Dongfeng, se ovšem rozhodl, že zkusí zaujmout ještě víc.
Značka tedy vzala své luxusní SUV Taishan, jakýsi Rolls-Royce Cullinan pro chudé, a poslala ho při rychlosti 100 km/h na simulovaný sráz - rampu s ostrým koncem nacházejícím se 2,5 metru nad zemí. Nutně tak následoval let, přičemž po 20,2 metrech strávených ve vzduchu dopadl 2 790 kilo vážící vůz na speciální podložku se senzory. Síla nárazu odpovídala 23 tunám, což skutečně není málo. Přesto by však i po tomto kousku posádka vystoupila ven sice otřesená, ale jinak živá.
O kvalitě čínských aut, hlavně pak těch luxusních, to vypovídá mnohé. Přičemž člověk se rázem nemůže ubránit myšlenkám, jak by asi dopadla po takové testu třeba Škoda Enyaq. Co kdyby škodovka tuhle rukavici zvedla? Uspořádat podobný test na svém polygonu může s lehkostí prakticky kdykoli - otázkou je, zda by si troufla...
Voyah Taishan X8 se představil světu už loni, teď bojuje za svou čest. A zjevně tak činí bez bázně i hany... Foto: Voyah
Zdroj: Voyah
