Číňané začali na dálnicích s unavenými řidiči bojovat ve stylu Hvězdných válek, reakce jsou rozporuplné před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Snaha se cení, to v každém případě. Otázkou ale je, zda tahle laserová show ve výsledku víc lidí nedostane do problémů či rovnou do márnice. Někteří jsou o takovém dopadu přesvědčeni.

Tolik lidí nám tak dlouho nalévalo do hlavy nesmyslné fráze typu „rychlost zabíjí”, že už mnozí z nás přestali přemýšlet nad tím, co je na silnicích skutečně nebezpečné. Rychlost je jistě faktor, který může z komplikované situace udělat velmi komplikovanou či z těžké nehody tragickou, jsou to primárně ale docela jiné věci, které k takovým situacím a nehodám vedou. Ty jsou dokola ignorovány a „řešit” je vymáháním nesmyslně nízkých rychlostních limitů je nejen nesmyslným taháním kočky za ocas, je to nezřídka kontraproduktivní.

Tím hlavním, co vám na silnici dovolí přežít, je pozornost. Vaše i ostatních. A protože s unylou jízdou rychlostí kráčejícího bagru pozornost opravdu nestoupá, jdou nízké rychlostní limity často proti snahám o bezpečnější silnice. Statistiky spojené s provozem na německých dálnicích, kde vedle sebe jezdí auta pohybující se 100 a 300 km/h dnes a denně a přesto je na nich vzhledem ke kilometrovému výkonu nejbezpečněji v Evropě, budiž důkazem. O tom jsme ale dnes primárně mluvit nechtěli.

Jak moc je nepozornost a z ní pramenící nevyzpytatelnost chování takových řidičů nebezpečná, vidíme dnes a denně. Oči visící na displeji mobilu nebo hlava v alkoholovém oparu, to dělá z aut nevyzpytatelně se pohybující objekty. Únava za volantem je v principu to samé, rozhodně tehdy v momentě, kdy usnete. Auto najednou může zamířit prakticky kamkoli bez jakéhokoli upozornění. Pokud ale usnete za volantem a náhodou přežijete vy i ostatní, jste skoro hrdina, oběť pracovního nasazení. Když ale pojedete v noci 170 km/h po dálnici a nezpůsobíte vůbec nic, jste vyvrhel a pomalu vrah.

Je zvláštní, že tohle (ze všech zemí...) zrovna v Číně vidí jinak, a tak proti únavě za volantem a z ní vyplývajících nehod začali velmi aktivně bojovat. Prostředkem je pozoruhodný světelný bizár, to se jinak nedá nazvat, však se podívejte na video níže. V noci se nad dálnicí při průjezdu auta rozjede show ve stylu Hvězdných válek, kdy se nad střechou auta začnou střídat červené, fialové, modré a zelené světelné laserové paprsky promítané po obloze.

Lasery na videu jsou zatím v testovacím provozu umístěny na dálničních značkách podél 1 600 km dlouhé dálnice Čching-tao-Jin-čchuan a jejich smyslem je probudit hlavně neodpočinuté řidiče kamionů. V diskuzích na sociálních sítích to někteří řidiči vítají s tím, že je show „oživila a snížila míru vyčerpání”, jiní ale praví, že je to spíš vyděsilo. Podle některých řidičů je to „rušivé”, další zdůrazňují, že to u epileptiků může vyvolat záchvaty s nedozírnými následky, i když neřídí. No, názor si udělejte sami, je ale třeba kvitovat, že proti tomuto přehlíženému problému Číňané aspoň zkouší bojovat.

Automobilky se řidiče snaží probudit různými asistenty, toto je třeba systém Škody. V Číně se o to úřady pokouší docela jinak, podívejte se na to na videu níže. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Daily Mail

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.