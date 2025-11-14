Číňané zkusili napodobit slavnou reklamu Land Roveru s vlastním off-roadem. Selhali tak, že se teď musí omlouvat celé zemi
Petr ProkopecKdyž dva dělají totéž... Kousek britské off-roadové legendy mohl na některé působit banálně, jenže vyjet s autem 999 schodů starých schodů vedoucích k Nebeské bráně není legrace. Automobilka Chery se o tom přesvědčila na vlastní kůži.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Před sedmi lety se britský Land Rover vydal do čínského pohoří Tianmen, kde se nachází tzv. Nebeská brána. Tedy mohutný skalní útvar, který umožňuje spektakulární výhledy do široka daleka. Abyste si je ovšem mohli vychutnat, musíte po svých vyšlápnout posledních 999 schodů vedoucích k samotnému vrcholu. Anebo to můžete vzít i autem, tedy tím správným autem.
Přesně to předvedli Britové s pomocí svého Range Roveru Sport coby součásti dnes slavné reklamy. Podle nás to byl husarský kousek, na každého ale toto představení jako něco mimořádného nezapůsobilo. Však po schodech jezdívají ve filmech i Mini, co na tom, že opačným směrem, ne? Právě před takovými ale nyní Britům udělal ohromnou službu jeden čínský konkurent, který se pokusil napodobit reklamu na Land Rover, nakonec ale... úspěšně vytvořil právě jen další reklamu na skutečný Land Rover.
Číňané tím znovu ukázali, jak rádi se opičí po zahraničních značkách, což zvedá obočí poprvé - mohli přece vymyslet něco aspoň trochu jiného. Buď jak buď, automobilka Chery takto poslala své SUV Fulwin X3L, jehož vizáž mimo jiné byla inspirována Land Roverem Defender, pod 999 schodů vedoucích k Nebeské bráně a nechala jej stoupat vzhůru. Jenže moc daleko se nedostala. A protože u toho byly i kamery jiných, firma si utrhla ostudu jako vrata.
Ze záběrů, které ihned začaly kolovat po internetu, je patrné, že čínské SUV zvládlo zhruba poloviční výstup, než se ozvala rána, po které z vozu cosi černého odlétlo. Řidič pak zjevně ještě zkoušel zachránit, co se dalo, ovšem i přesto se Fulwin nevyhnutelně sesunul po schodech dolů a následně poškodil historické zábradlí na pravé straně schodiště. Přičemž měl štěstí, že vůz nepřepadl i přes takto odkrytou hranu a nespadl ze srázu.
Chery následně uvedlo, že incident byl způsoben uvolněním bezpečnostního lana, na kterém bylo SUV zavěšeno a které se mělo zamotat do pravého kola. To vedlo ke ztrátě výkonu a následně ke karambolu, který můžete vidět na videu níže. Vzhledem k tomu, jaký poprask to způsobilo, musela firma přijít s prohlášením, ve kterém si nasypala popel na hlavu a slíbila, že historickou památku opraví a zaplatí blíže neupřesněné odškodné. Společnost se také omluvila turistům, které ten den omezila, a široké veřejnosti za ostudu, jíž utrhla celé zemi před světem.
To je skutečně tragikomické, největší ránu ale schytala image jejích aut. Automobilka Chery Fulwin X3L ráda prezentovala jako off-roadového krále, který si nezadá právě s Land Roverem. Zjevně mu ale nesahá ani po kotníky a pochybujeme, že dostane druhou šanci dokázat opak. Chery tak vlastně jen potvrdilo letitou pravdu. Tedy že kopie nikdy není tak kvalitní jako originál. Je tak vlastně i jedno, že Fulwin X3L startuje v přepočtu na 321 tisících korunách, nezdolným off-roadem zjevně není.
Fulwin X3L se dočkal kombinace elektromotoru a benzinové jedna-pětky, která slouží jen k prodloužení dojezdu. Ten byl vyčíslen na 1 080 kilometrů, očividně to však platí jen ve chvíli, kdy se řidič nepokusí zdolat 999 schodů vedoucích k Nebeské bráně. Na těch jeho jízda může skončit už po pár desítkách metrů mezinárodní ostudou. Foto: Chery
Zdroj: Carscoops
