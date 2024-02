Čínská novinka dostala zvláštní novou funkci, díky níž se sama zcela zbaví napadaného sněhu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Zasněžená auta asi nejsou tím, co by nás zrovna trápilo, ale víte, jak to chodí - všeho do času. Dříve nebo později tak oceníme novinku chystané vlajkové lodi Nia, která se umí doslova otřepat jako zmáčený pes.

Na sklonku prosince představila čínská automobilka Nio svou novou vlajkovou loď. Model ET9 je konkurencí pro BMW i7, Mercedes-Benz EQS, Porsche Panamera či Teslu Model S. Ve srovnání s těmito soupeři disponuje 900voltovou elektrickou architekturou, díky níž má jít u dobíjecích stojanů s výkonem až 600 kW doplnit energii na 255 kilometrů dojezdu za 5 minut. Berme to jako jednu velkou teorii, která na limity reality narazí z mnoha stran, ale možnost to prostě je.

ET9 na délku měří 5 325 milimetrů a počítá s rozvorem 3 250 mm. Dopředu se nastěhoval elektromotor o výkonu 245 koní, zatímco zadní nápravu roztáčí další jednotka produkující 462 koní. Celkově tak lze počítat se 707 koňmi, stejně jako s bateriemi o kapacitě 120 kWh. Jaká nicméně bude jízdní dynamika a dojezd, Nio nezveřejnilo. Mimo jiné i proto, že první vozy budou k mání až v roce 2025. Objednávat je ale zákazníci mohou již nyní, přičemž ceny startují na 800 000 CNY (cca 2,62 mil. Kč).

Aby nešlo o pověstného zajíce v pytli, uvolnili Číňané nová videa, na kterých prezentují výhody svého podvozku zvaného Sky Ride. Ten počítá s hydraulickou pumpou v každém rohu, která napomáhá nezávisle ovládat každé kolo. Podvozek se tedy zvládá vyrovnat s pomalu jakýmkoli povrchem, což automobilka demonstruje lecjak. My se ale podržíme snímku, která nás zaujal nejvíc.

Na tom ET9 doslova napodobuje psa, který se právě vyválel ve vodě nebo nakonec i ve sněhu. S pomocí oné hydrauliky totiž dokáže z karoserie setřást cokoli, co na ní ulpělo, aniž byste vy museli hnout prstem. Dalším benefitem je pak zajištění maximálního klidu uvnitř, stejně jako pohodlí na zadních křeslech, jež Nio spojilo dokonce s 24 patenty. Bude to ale na mnohem známější soupeře stačit? To je otázka, na kterou ještě hezkých pár měsíců odpověď nedostaneme.

ET9 se ukázalo již na sklonku loňského roku, aktuálně pak čínská automobilka láká na schopnosti podvozku. I když je přitom možné vůz již objednávat, reálně první kusy dorazí až v příštím roce. Foto: Nio

Zdroj: Nio

Petr Prokopec

