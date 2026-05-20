Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík

Budeme-li se na čas vozu dívat tou nejužší možnou optikou, dosáhl rekordu ve své třídě. Pokud byste ale hledali nejrychlejší rodinné auto, můžete zvolit i mnohem rychlejší, navíc efektivnější a použitelnější stroj. Jen si za něj musíte připlatit.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Xiaomi

Poslední dobou je zejména evropskými automobilkami často zmiňován pojem „čínská rychlost“. Místním výrobcům totiž začíná téct do bot, pročež se chytají každého záchranného stébla. Mohli by sice začít znovu dělat žádoucí auta, u kterých by si mohli skoro diktovat ceny, místo toho ale jdou raději cestou nekonkurenceschopných, regulacemi vnucovaných vozů, u kterých mohou leda ořezávat náklady potřebné na jejich vývoj a výrobu. Odtud snaha o čínskou rychlost, která ale stejně nevede k ekvivalentům čínských aut za čínské ceny.

Důkazem budiž auta firmy Xiaomi, jejíž automobilová divize byla založena teprve v září 2021. Tedy tři měsíce poté, co Porsche Cayenne Turbo GT nahradilo Audi RS Q8 na pozici nejrychlejšího SUV na Nordschleife. Slavný okruh první zmíněný německý vůz zvládnul na 7 minut a 38,925 sekundy. U čtyř kruhů však nelenili, a vyrukovali s verzí Performance, u níž výkon narostl z 600 na 640 koní. V roce 2024 pak toto provedení zvládlo Ring za 7:36.698.

V daný moment přitom Xiaomi teprve rozjíždělo výrobu a prodej svého prvního vozu, elektrického sedanu SU7. Druhý model, elektrické SUV YU7, pak Číňané ukázali až v prosinci 2024. Protože ale měli k dispozici jen jednu továrnu s omezenou kapacitou, čekalo se na spuštění objednávek ještě několik dalších měsíců. Během této doby do pohoří Eifel nedorazilo jediné SUV, které by rekordem Audi otřáslo, to až letos na Nürburgring vyrazilo právě Xiaomi.

To se totiž nedávno pochlubilo SUV YU7 v nové verzi GT, která dostala do vínku dva elektromotory produkující celkově 1 004 koní. S nimi by pak novinka měla zvládat nejvyšší rychlost 300 km/h, což je na auto v ceně lépe vybavené Škody Octavia opravdu působivé. O zrychlení se Xiaomi dosud nezmínilo, pod 3 sekundy se ale GT na stovku dostane skoro jistě.

Pro tuto chvíli je ale podstatný hlavně čas z Ringu, který činí 7 minut a 34,931 sekundy. Pokud budeme vnímat YU7 jako pravověrné SUV, pak Audi bylo překonáno o necelé dvě vteřiny, přičemž zatímco za jeho volant usedl závodní jezdec Frank Stippler. Xiaomi posadilo do kabiny svého hlavního testera Rena Zhoucana, který se tak stal vůbec prvním Číňanem, jenž kdy v nějaké kategorii zajel rekord Ringu.

Auto je jistě rychlé, to je ze záznamu rekordní jízdy patrné, vzhledem k 1000koňovému výkonu ale není zase tak rychlé, svou dynamiku prodává v podstatě jen v přímce. Pokud bychom celou kategorii rozšířili a hledali nejrychlejší rodinné auto, BMW M3 Touring je ještě čtvrt minuty rychlejší. Přitom mu stačí 550 koní a dojezd má na rozdíl od Xiaomi v podstatě nekonečný. Po nedávném vystoupení na 24hodinovce Nürburgringu je navíc v centru pozornosti a jako kombík má naše sympatie spíš. Ale jistě, je to pořád o dost dražší auto. Xiaomi sice v Evropě jistě nepřijde na stejné peníze jako Škoda Octavia, i tak bude oproti M3 stát méně než polovinu.


Xiaomi YU7 GT je novým králem Ringu mezi SUV, okruh dlouhý 20 832 metrů zdolalo za 7 minut a 34,931 sekundy. Skalp nejrychlejšího rodinného auta ale přes 454 koní navíc zdaleka nezískalo. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

