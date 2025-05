Čínské Porsche za cenu Škody na ulici zavalil rozjetý náklaďák, auto přesto zůstalo dál funkční

Petr Prokopec

Na tohle auto se poslední dobou valila spíš kritika, a to do značné míry právě kvůli jeho bezpečnosti. Tato nehoda ale ukazuje, že jde o opravdu odolný vůz, úplně ho zabít nedokázal ani náklaďák, který do SU7 naboural a pak na něj spadl.