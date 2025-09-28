Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
Petr MilerKdyž se Číňané začnou chlubit možnostmi svých aut, mnozí to začnou zpochybňovat jako vylhané, nereálné, neschopné obstát s něčím srovnatelným „ze západu”. Co na to říct? Kéž by?
Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
před 8 hodinami | Petr Miler
Když se Číňané začnou chlubit možnostmi svých aut, mnozí to začnou zpochybňovat jako vylhané, nereálné, neschopné obstát s něčím srovnatelným „ze západu”. Co na to říct? Kéž by?
O Xiaomi SU7 bylo napsáno už mnohé. Auto se nejprve blýsklo tím, ze vypadá jako Porsche, později i tím, že jede jako Porsche, a nakonec i tím, že stojí spíš jako Škoda. Není tak divu, že se z něj stal obrovský prodejní hit a automobilka už spřádá plány, jak jej nabídnout i v Evropě. Pokud nebude stát nesmyslné peníze, hit to může být i tady - co na tom, že má elektrický pohon, s dobrým poměrem dynamiky a ceny si zákazníky najde, ostatně jako Tesly.
Právě pro ty je vůz největší hrozbou, zvlášť při dnešním rozpoložení části kupců těchto aut směrem k americké značce. Dokáže ale SU7 nabídnout to samé, nebo umí dokonce víc než srovnatelný Model S? Právě to se rozhodl ověřit Mat Watson z Carwow s pomocí vrcholných verzí obou aut - jedním byl Model S Plaid v evropské specifikaci, druhým SU7 Ultra dovezené do Evropy na čínských značkách jedním z tamních nadšenců. A bitka mohla začít...
V šedém rohu tedy stála Tesla za 113 000 liber (asi 3,1 milionu Kč, u nás dnes už nedostupná) s výkonem 1 034 koní a točivým momentem 1 420 newtonmetrů, ve žlutém Xiaomi za míň jak poloviční cenu (v Číně 529 990 CNY) s 1 548 kobylami a 1 770 Nm. Tesla váží 2 190 kg, takže je těžká jako prasátko, Xiaomi je ještě o 170 kg těžší. Které z těchto aut může být rychlejší? O tom nejprve rozhodovaly pneumatiky.
Xiaomi totiž bylo obuté na semi-slickách, které nezahřáté nefungovaly a SU7 devastovaly start, později se ale karta otočila. Excelence Xiaomi netrvala věčně, neboť s ubývajícími baterkami dynamika slábla, na Teslu to ale pořád stačilo - ve výsledku to bylo Xiaomi s čtvrtmílí nejlépe za 9,3 sekundy, kdo kraloval, Tesla byla o dvě desetiny pomalejší. V pružném zrychlení s letmým startem znovu vládl čínský stroj, na brzdách byla Tesla nepatrně lepší.
Podívejte se sami, jak to celé probíhalo, dívat se na to dá různě. Jedno je ale jisté - Xiaomi SUV7 není žádný „vaporware” a za svou cenu nabízí hromadu reálné dynamiky. Takové, které se nevyrovná ani dvakrát dražší Tesla, jež za levné superrychlé auto platila ještě nedávno. Vyzývat čínského soupeře na souboj možná nebyl nejlepší nápad...
Tohle auto žádné ořezávátko. Má své limity, ale pokud se vše sejde, je rychlé jako čert. Foto: Xiaomi
Tesla Model S Plaid se mu nevyrovná. A to stojí dvakrát tolik. Foto: Tesla
Zdroj: Carwow@Youtube
