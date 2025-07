Čínskému SUV Ferrari za cenu Škody začaly při ostré jízdě hořet brzdy, výrobce říká, že je to úplně normální před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Je to nepochybně kontroverzní událost následovaná snad ještě kontroverznějším vyjádřením, faktem ale je, že je médii poněkud zveličována. Taková věc se dříve nebo později stane každému autu, zde k ní navíc spíš než co jiného vedla souhra nepříznivých okolností.

Minulý týden Xiaomi odhalilo ceny svého druhého modelu, velkého SUV jménem YU7. V základní verzi startuje na 750 tisících korunách, což je velmi slušná suma, neboť vůz vypadající i jedoucí jako Ferrari Purosangue není zrovna drobek. Na délku mu naměříme 4 999 milimetrů, rozvor pak má třímetrový. K tomu tu máme až 690 kobyl výkonu, které při pořád nízké ceně vozu zajišťují dokonce lepší dynamiku, než jakou nabízí zmíněné Ferrari.

Xiaomi ale minulý týden nezůstalo jen u tiskové zprávy, souběžně s tím také pozvalo zástupce tisku na okruh V1 v Tianjinu, aby tam novinku pořádně otestovali. Jeden z novinářů se ovšem postaral o větší pozdvižení, neboť po návratu do boxů se od předních kol začaly valit plameny. To okamžitě vyvolalo pochybnosti o bezpečnosti vozu, za kterým stojí výrobce mobilních telefonů a aplikací, který teprve loni rozšířil své podnikání i o automobilovou branži. Z vysvětlení Xiaomi se ovšem zdá, že kauza pohasne podobně rychle jako samotný oheň.

Zástupci značky totiž uvedli, že dotyčný novinář absolvoval jedno zahřívací kolo, po kterém přišlo to rychlé. Následně ovšem zajel rovnou do boxů, aniž by nechal auto během jednoho pomalejšího kola vychladnout. Kromě toho neaktivoval systém Master Mode, který umožňuje až 0,2 G regenerativního brzdění a napomáhá tak konvenčním kotoučům a destičkám s decelerací. Jejich součástí je navíc organický materiál, který měl vzplanout, neboť teplota brzd po dojetí do boxů přesahovala 600 stupňů Celsia, což má být kritický bod.

Jakkoli bychom rozhodně nechtěli být v kůži dotyčného, Xiaomi uvedlo, že brzdné funkce vozu ani za takových okonlosti nebyly negativně ovlivněny. Kromě toho ovšem společnost dodala, že YU7 není určen pro okruhové použití. A pokud se některý z majitelů k takovým kratochvílím přece jen rozhodne, měl by zauvažovat o koupi výkonnějších brzd. S tím lze s ohledem na 2,4tunovou hmotnost vozu rozhodně souhlasit, přičemž Xiaomi se zřejmě od brzdového fiaska, které provázelo jeho prvotinu SU7, už poučilo.

Za nás jen dodáme, že podobné zkušenosti máme s mnoha sportovními vozy zavedených značek, a to dokonce i těch, které disponují spalovacím pohonem a neváží ani 1,5 tuny. Na okruzích standardní kotouče a destičky mnoha hot hatchů vydrží sotva pár ostrých kol, poté začínají vadnout, při neopatrném zacházení je řidič může i zcela přehřát a o brzdy i tzv. přijít.

V Tianjinu přitom stejně jako u nás aktuálně panuje nemalé vedro, v podstatě se tak sešly veškeré nepříjemné okolnosti. Jak moc to pak ovlivní prodeje, je otázkou. Zatím se ovšem YU7 zdá být opravdu neskutečným hitem, neboť jen během prvních dvou minut si jej objednalo 196 tisíc lidí. Hodinu po otevření objednávkových knih pak Xiaomi mělo na kontě dokonce 289 tisíc objednávek, z čehož 240 tisíc bylo rovnou podpořeno zaplacením nevratné zálohy.

Xiaomi YU7 spojuje ve verzi Max 690 koní s 2 405 kilogramy. Přihoďte k tomu jízdu na okruhu, brzdové destičky vyrobené částečně z organických materiálů a neaktivovaný režim regenerativního brzdění, a rázem je oheň na střeše. Či spíše v podbězích. Z toho bychom nedělali takovou vědu. Foto: Xiaomi

Zdroj: Carscoops

