Čínský elektromobil prodávaný i v Evropě se při nehodě rozpůlil, jeho baterie začala hořet opodál včera | Petr Miler

/ Foto: Zeekr

Čínské elektrické novinky obvykle získávají v crash testech vysoké známky, následky této nehody ze skutečného světa ale na vysoké známky rozhodně nejsou. Posádka přežila vše ve zdraví jen z boží vůle.

Když jsem byl mladší, pevně jsem věřil tomu, že se digitální věk postavený do značné míry okolo internetu se sám o sobě stane tak trochu zárukou toho, že budeme mít po ty ruce ty nejpřesnější a nejrychleji dostupné informace, abychom mohli činit ta nejkvalifikovanější možná rozhodnutí. Už sama pestrost jejich zdrojů a rychlost šíření zpráv by se o to mohla postarat skoro tak, jak praví ekonomické teorie. Vývoj snad i tím směrem chvíli mířil, dnes už vím, že tato víra byla velmi naivní.

Bohužel se stalo to, co se děje se všemi dobrými věcmi - začaly být využívány pro věci špatné. Výše zmíněné tak začalo být stále více využíváno k manipulaci s veřejností. To by samo o sobě až tak nevadilo - je to osud každého informačního kanálu a právě pestrost zdrojů a rychlost šíření by se s spolu s kritickým uvažováním lidí postaraly o to, že se nakonec prosadí reálné informace namísto těch vyfabulovaných. Rozhodně by se to stalo rychleji než s rukopisy Hanky a Lindy. Někteří se ale rozhodli nás před takovým zlem „chránit předem”.

Možná tak činili s dobrými úmysly, nakonec se z toho ale stala jen další vrstva manipulace s tím, co je viditelné, co je šiřitelné. Všemožné ověřovny, fact-checkingy, algoritmy omezující šíření toho či onoho po sociálních sítích a dalších agregátorech obsahu dnes neberou ohled primárně na realitu, potíráno je to, co se nehodí. A co to vlastně je? To dopředu často ani netušíte - někdo o tom někdy někde nějak rozhodne a vy vlastně ani nevíte, kdo to je, čeho se to dotklo a neexistuje žádná možnost se tomu bránit.

Třetí vrstvou se pak stala možnost vyfabrikovat reálně působící obraz prakticky čehokoli spojená se zapojením tzv. umělé inteligence do výše zmíněného. Je to vyvolávání zdání jakési objektivity, „nestranného elektronického soudu”, ale je to nesmysl, současné AI je hlavně machine learning a dělá to, co někdo chce, aby dělalo, informovalo o tom, o čem má informovat. Stačí špatný - možná nekvalitní, ale možná také záměrně takový - algoritmus a „pravda” se stává i z hloupostí, „lež” z ryzích odrazů reality.

To všechno se stará o to, že je nám před očima místo věrného obrazu reality vytvářena stále více realita virtuální, která může mít se skutečností společného stále méně. A ve výsledku se snadno stane klidně i to, o čem před pár dny psali kolegové z Jalopniku. To když zjistili, že AI Googlu vás při hledání informuje o budoucí motorce, o níž vypráví akorát na základě AI vygenerovaných fotek a AI vygenerovaným hlasem kompletně virtuální kanál na Youtube. Víc nic, je to Matrix 2.0, ostrá hranice mezi realitou a fikcí tady byla vybroušena dohladka.

Jde o dlouhý úvod na bleskovou zprávu o jedné nehodě, je ale podstatný pro kontext - v případě tak vzdálených událostí dávaných do souladu s jinými zprávami, které je též těžké si „osahat”, je dnes opravdu těžké dělat jednoznačné soudy. Snad lze věřit tomu, že čínský Zeekr 001 dosáhl v crash testech skvělých hodnocení, výjimkou ostatně není ani test místního NCAPu. Když se ale podíváte na následky nehody na záběrech níže, asi nebudete mít pocit bezpečného auta. Nehoda se stala ve městě, takže těžko mohlo jít o náraz v nějaké extrémní rychlosti, posádka navíc přežila (jistě se štěstím, ale stejně) téměř bez zranění, auto kolem ní se ale doslova rozpadlo na kusy. Nárazy do sloupů nebo stromů bývají devastující, ale tady ze zbytků auta pomalu není poznat, že jde o Zeekr 001, i když jsme měli možnost do něj i usednout, už nějakou chvíli se tu prodává. Ovšem bourat jsme s ním naštěstí „nestihli”.

Pak už máme jen otázky, na které se těžko hledají odpovědi. Namátkou: Je auto, které dnes Zeekr prodává, tak bezpečné jako to, které kdysi prodávat začal? Nedošlo na nějaké nevhodné šetření po absolvování crash testů? Není v Evropě prodáváno trochu jinak koncipované auto než v Číně? Víme vůbec všechno, pakliže je šíření informací tak filtrováno? Není to třeba už 50. nehoda s nepřiměřenými následky, ale dozvídáme se až o této díky méně filtrovanému X? Anebo naopak: Není Zeekr po úspěchu terčem nějaké kampaně a předmětem vyfabulovaných negativních zpráv? Samotné záběry snad v této podobě nelze rozumně vygenerovat, ale narafičit věci tak, aby dopadly takto, pořád lze. A pak jsme zase u „preferovaného šíření” něčeho, co se někomu hodí šířit.

Nechci být paranoidní, to vůbec, jen to v tomto případě skutečně nevím a nenacházím rozumný způsob, jak přiměřené jistoty nabýt. Skoro se chce citovat jednoho českého rappera: „Jsem zmatenej, nevím co platí nebo za co platit.” Je zkrátka těžké dělat o něčem za nastalé situace jasné soudy. Kdyby se na nás pořád neomezeně valily informace z celého světa, máme k dispozici třeba 150 relevantních informací, které si lze protřídit a udělat si velmi pravděpodobně správný úsudek. Dnes tento luxus neexistuje, žijeme za branami několika „firewallů”, z nichž ten čínský je jen prvním z mnoha. Nabízíme vám tedy tuto informaci tak, jak stojí a leží s tím, že na Zeekr moc dobré světlo nevrhá a nic nenasvědčuje tomu, že by byla vyfabulovaná. V tuto chvíli nezjistitelný širší kontext ale může chybět, takže vše berte s přirozenou rezervou.

Zeekr 001 se při městské nehodě v Číně doslova rozletěl na kusy, posádka uvnitř zůstala sedět, jako by se nic nestalo. To baterie se vydala na špacír a začala hořet, všechno můžete vidět níže... Foto: Zeekr

Petr Miler

