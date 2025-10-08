Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
Petr MilerTato událost názorně připomíná rizika, která jsou s tímto druhem aut spjata. Přes brzký zásah hasičů v podstatě nebylo co hasit, všechna auta i v několikametrové vzdálenosti byla během chvíle totálně zničena.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
8.10.2025 | Petr Miler
Tato událost názorně připomíná rizika, která jsou s tímto druhem aut spjata. Přes brzký zásah hasičů v podstatě nebylo co hasit, všechna auta i v několikametrové vzdálenosti byla během chvíle totálně zničena.
Můžeme si tisíckrát říct, že elektrická auta zatím hoří méně často než ta spalovací, nic to ale nezmění na spektakulárnosti jejich požárů. A otázkou navíc stále zůstává, jak často budou hořet, až se průměrný věk elektromobilů v provozu přiblíží průměrnému stáří spalovacích automobilů. Asi to nikdy nebudou stejná čísla, neboť životnost bateriových vozů bude podle všeho přirozeně nižší, z benzinových a dieselových vozů ale dominantně hoří ty starší 10 let. Pokud se pravděpodobnost požárů zásadně zvýší u takto starých elektromobilů, máme se na co těšit.
Ukazuje to i případ, který se odehrál 5. října v Číně, a u nějž stáří vozu nehrálo absolutně žádnou roli. Šlo o ne zase tak dlouho vyráběný, v tomto případě teprve 28. srpna letošního roku koupený Avatr 06, model vzniklý ve spolupráci automobilky Changan a technologického gigantu Huawei. Majitel s ním za necelý měsíc a půl najel jen tisíc km, na vadu danou opotřebením tedy neměl nárok. Přesto při stání na parkovišti zahořel jasným plamenem.
Co přesně bylo důvodem požáru, není jasné, jak probírají Car News China. Majitel měl zrovna přes mobil nastavovat chlazení interiéru, něco tedy mohlo selhat v tomto případě. Jiní říkají, že uvnitř auta nechal něco, co způsobilo soustředění slunečního svitu na jedno místo, možná jen láhev s vodou, další tvrdí, že za to může vůně do auta. Všechno je možné, čínský CFR (Národní hasičský a záchranný sbor) zatím žádné závěry neučinil a i automobilka připouští víc možností včetně potíže s baterií, jakkoli uvádí, že jí nic nenasvědčuje. Buď jak buď, požár může vzniknout tisícem způsobů bez ohledu na jeho pohon, problémem je tu právě baterie a intenzita jejich požárů.
Ta byla klíčová i zde, neboť vůz se rychle rozhořel k takovému „fajru”, že postupně začalo hořet dalších sedm aut (!) zaparkovaných poblíž. A některá byla opravdu daleko, jak můžete vidět na poskytnutých fotkách o videu, přesto je Avatr „vzal s sebou”. Hasiči na místo dorazili rychle, ale v podstatě mohli jen kontrolovat dohoření toho, co by tak jako tak shořelo, víc nic. Požár auta samozřejmě nikdy není příjemná věc a není neobvyklé, když od jednoho auta chytí druhé. Ale aby jedno sežehlo téměř veškeré vozy v tak širokém prostoru na otevřeném prostranství... No podívejte se na to sami.
Požár čínského Avatru 06 byl pro okolní vozy mimořádně zničující. Šlo navíc o pouhý měsíc a půl starý automobil s najetým tisícem kilometrů. Foto: CFR, CC0 Public Domain
Zdroje: Car News China, CFR, Avatr
Bleskovky
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
včera
- Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
včera
- Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
8.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Niki Tuuli překvapivě končí kariéru včera 20:00
- Bobby Fong s wild card včera 11:01
- Záhada vyřešena: Kdo bude jezdit na Ducati v Go Eleven včera 10:00
- V Estorilu pojede také Ivo Lopes včera 09:00
- Nový týmový kolega pro Ondřeje Vostatka 8.10.2025
Nejnovější články
- Základní Fronteře vzali středový displej a nahradili ho tímto. Prý je to zlé, není to ale nakonec jen únik před nechtěnou modernou?
včera
- Nové levné Tesly se budou vyrábět a prodávat i v Evropě, zákazníci už tu jistě nemohou dospat
včera
- Šéf Audi říká, že nová A4 nakonec bude. A co od ní máme čekat. Firma zmastí snad vše, co zmastit půjde
včera
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
včera
- Nizozemská elektrická revoluce narazila na problém, majitelé karavanů se elektromobilům ve velkém vyhýbají
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva