Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo

8.10.2025 | Petr Miler

Tato událost názorně připomíná rizika, která jsou s tímto druhem aut spjata. Přes brzký zásah hasičů v podstatě nebylo co hasit, všechna auta i v několikametrové vzdálenosti byla během chvíle totálně zničena.

Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo

8.10.2025 | Petr Miler

Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo

Foto: CFR, CC0 Public Domain

Tato událost názorně připomíná rizika, která jsou s tímto druhem aut spjata. Přes brzký zásah hasičů v podstatě nebylo co hasit, všechna auta i v několikametrové vzdálenosti byla během chvíle totálně zničena.

Můžeme si tisíckrát říct, že elektrická auta zatím hoří méně často než ta spalovací, nic to ale nezmění na spektakulárnosti jejich požárů. A otázkou navíc stále zůstává, jak často budou hořet, až se průměrný věk elektromobilů v provozu přiblíží průměrnému stáří spalovacích automobilů. Asi to nikdy nebudou stejná čísla, neboť životnost bateriových vozů bude podle všeho přirozeně nižší, z benzinových a dieselových vozů ale dominantně hoří ty starší 10 let. Pokud se pravděpodobnost požárů zásadně zvýší u takto starých elektromobilů, máme se na co těšit.

Ukazuje to i případ, který se odehrál 5. října v Číně, a u nějž stáří vozu nehrálo absolutně žádnou roli. Šlo o ne zase tak dlouho vyráběný, v tomto případě teprve 28. srpna letošního roku koupený Avatr 06, model vzniklý ve spolupráci automobilky Changan a technologického gigantu Huawei. Majitel s ním za necelý měsíc a půl najel jen tisíc km, na vadu danou opotřebením tedy neměl nárok. Přesto při stání na parkovišti zahořel jasným plamenem.

Co přesně bylo důvodem požáru, není jasné, jak probírají Car News China. Majitel měl zrovna přes mobil nastavovat chlazení interiéru, něco tedy mohlo selhat v tomto případě. Jiní říkají, že uvnitř auta nechal něco, co způsobilo soustředění slunečního svitu na jedno místo, možná jen láhev s vodou, další tvrdí, že za to může vůně do auta. Všechno je možné, čínský CFR (Národní hasičský a záchranný sbor) zatím žádné závěry neučinil a i automobilka připouští víc možností včetně potíže s baterií, jakkoli uvádí, že jí nic nenasvědčuje. Buď jak buď, požár může vzniknout tisícem způsobů bez ohledu na jeho pohon, problémem je tu právě baterie a intenzita jejich požárů.

Ta byla klíčová i zde, neboť vůz se rychle rozhořel k takovému „fajru”, že postupně začalo hořet dalších sedm aut (!) zaparkovaných poblíž. A některá byla opravdu daleko, jak můžete vidět na poskytnutých fotkách o videu, přesto je Avatr „vzal s sebou”. Hasiči na místo dorazili rychle, ale v podstatě mohli jen kontrolovat dohoření toho, co by tak jako tak shořelo, víc nic. Požár auta samozřejmě nikdy není příjemná věc a není neobvyklé, když od jednoho auta chytí druhé. Ale aby jedno sežehlo téměř veškeré vozy v tak širokém prostoru na otevřeném prostranství... No podívejte se na to sami.


Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo - 1 - Avatr 06 pozar Cina nasledky 01Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo - 2 - Avatr 06 pozar Cina nasledky 02Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo - 3 - Avatr 06 pozar Cina nasledky 03
Požár čínského Avatru 06 byl pro okolní vozy mimořádně zničující. Šlo navíc o pouhý měsíc a půl starý automobil s najetým tisícem kilometrů. Foto: CFR, CC0 Public Domain

Zdroje: Car News China, CFR, Avatr

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.