Čínský hit, který vypadá i jede jako Porsche, ale stojí jako Škoda, oficiálně dorazil do Evropy, první kus přihlásili v Německu

/ Foto: Xiaomi

Nabídky na neoficiální dovoz tohoto auta se objevují už nějakou chvíli, v případě oficiálního dovozu jsme předpokládali, že si na něj ještě nějaký čas počkáme. Není tomu tak, bezprostřední zahájení prodejů to ale znamenat nebude.

Ještě před rokem a půl jsme Xiaomi vnímali jen jako výrobce mobilních telefonů, třebaže ani tehdy to nebyla celá pravda. Dnes však představuje i jednu z nejprogresivnějších čínských automobilek. Firemní prvotina, elektrický sedan SU7, se totiž prodává jako housky na krámě. Jeho vrcholná verze Ultra navíc sbírá jeden okruhový rekord za druhým, jeho prototyp je dokonce třetím nejrychlejším vozem, jaký kdy objel Severní smyčku Nürburgringu.

Výjimečný čas ovšem v Zeleném pekle zajela i produkční silniční verze, která dokázala vypráskat jak Rimac Nevera, tak Porsche Taycan Turbo GT. Tedy o poznání dražší vozy, z nichž ten první je navíc ještě podstatně výkonnější. Xiaomi se tak poměrně rychle stalo velmi respektovaným hráčem, který navíc nedávno začal nabízet i svůj druhý model, elektrické SUV YU7. O to je pak zájem ještě větší než o sedan, značka tak pomalu bude muset stavět jednu továrnu za druhou, aby zvládla vykrýt dosavadní objednávky.

Xiaomi jako výrobce aut stále operuje jen ve své domovině. Vedení této značky ale zjevně chápe, že zapotřebí je expandovat, přičemž jedním z primárních cílů je s ohledem na místní nálady i tržní regulace Evropa. Asi by nás proto nemělo překvapit, že již došlo na první přihlášený vůz, přičemž mnichovskou značku M SU7088E nosí ona rekordní varianta, tedy SU7 Ultra. Slovy i fotkami to na sociální síti Weibo potvrdil sám Lu Weibing, prezident společnosti.

Ten je momentálně na obchodní cestě napříč starým kontinentem, kde sonduje příležitosti na jednotlivých trzích. Na faktický vstup SU7 do prodejů by nicméně mělo dojít až v roce 2027, jak již dříve potvrdil nejvyšší firemní šéf Lei Jun. To je klíčový termín, neboť je spojen s platností nové přísnější emisní normy Euro 7. Ta znovu nahrává především elektromobilitě, Evropská unie tak vlastně Číňanům připravuje živnou půdu. Přičemž zavedená vyšší cla na elektrická auta jsou překážkou, kterou lze obejít velmi snadno.

Do dvou let Xiaomi klidně může mít továrnu i v Evropě, a jakkoli přesunutím spíš montáže než vysloveně výroby dojde na zdražení, vozy jako SU7 či YU7 budou i nadále levnější než jejich evropská konkurence. Přizpůsobeny pak budou i místním komunikacím a zvyklostem řidičů, jak ostatně naznačuje registrace dalšího kousku SU7 Ultra, a to právě kvůli technickým změnám. Automobilka to tedy zjevně s útokem na Evropu myslí smrtelně vážně.

Xiaomi SU7 Ultra už dorazilo do Evropy, jakkoli zatím pouze sonduje terén ve službách výrobce. S plnou expanzí Číňané počítají od roku 2027. Foto: Xiaomi

Zdroje: Xiaomi, Lu Weibing@Weibo

