Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut

Petr ProkopecČínské automobilky už se vesměs posunuly k vlastním designům, pro tuhle firmu se ale trochu zastavil čas. Nejdřív šermovala skoro ryzími klony, nakonec vytáhla auto, které už na jednom vzoru nestaví, vyloženě originální ale není v ničem. A není to už jen render, existuje.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Čínské automobilky už se vesměs posunuly k vlastním designům, pro tuhle firmu se ale trochu zastavil čas. Nejdřív šermovala skoro ryzími klony, nakonec vytáhla auto, které už na jednom vzoru nestaví, vyloženě originální ale není v ničem. A není to už jen render, existuje.
Včerejším dnem odstartoval letošní veletrh elektroniky CES v Las Vegas. Rybník většině světa vypálilo Lego, které přišlo s interaktivními kostkami Smart Play. Díky nim totiž malé děti i jejich rodiče mohou počítat s dosud nevídanou úrovní digitalizace, která jednotlivým stavebnicím dodá odpovídající zvukový doprovod. V první fázi budou k dispozici sety s tématikou Star Wars, nicméně si dokážeme představit, že v těch dalších dojde i na automobily, které budou moci vyluzovat odpovídající zvuk.
My si ale spíš než na Lego posvítíme na společnost Dreame Technology. Ta byla založena v roce 2017, přičemž dosud posílala na trh spotřebitelskou elektroniku jako vysavače či fény. Jenže loni v létě oznámila, že hodlá vstoupit také mezi výrobce aut. Přitom vzbudila nemalé kontroverze, neboť její prvotina se na počítačových vizualizacích až příliš podobala Bugatti Chiron. A i další odhalené vize byly prakticky ryzími klony. Touto cestou ale nakonec Číňané nevyrazili, jak se ukázalo už před pár dny. Otázkou ale zůstávalo, zda mají vůbec něco skutečného v rukou.
Mají, jak se ukázalo v Las Vegas ještě před premiérou, kde byla novinka poprvé natočena in natura, jak můžete vidět níže. Dnes už tedy víme, že vůz byl pojmenován Nebula 1 a Číňané jej zaštítili nově vzniklou značkou Kosmera, se kterou zjevně mají velké plány. Na CES totiž přivezli ještě dvě další studie. Obě se rovněž dočkaly páru dveří na každé straně, který v jednom případě zdobí podobné „Céčko“, jaké mají na svém boku i vozy Bugatti. Ikonickou podkovu na přídi ovšem nehledejte, ta je zjevně passé, ostatně novinky Kosmery spíš než jednotlivá Bugatti připomínají jejich mix s Ferrari či Lotusy.
Podobně jako Nebula 1, bude i další novinka disponovat čistě elektrickým pohonem. Ten počítá se čtyřmi elektromotory, které celkově produkují 1 903 koní. Stovky by tak firemní prvotina měla dosáhnout za 1,8 sekundy, a to i díky aktivní aerodynamice. Vše je ale třeba brát pouze v hypotetické rovině, neboť zatím není jasné, jak moc se produkční verze bude aktuálně představené studii blížit. Dorazit totiž má až někdy v roce 2027, tedy pokud vše půjde dle plánu.
Co se třetího prototypu týče, ten pro změnu připomíná Fisker Karma. A nejen vzhledem, ale nejspíš také pohonem, neboť z oficiálních snímků jsou jasně patrné dvě zdířky - jedna sloužící pro dobíjení baterií, druhá pro dotankování nádrže. Číňané ovšem zatím neupřesnili, zda spalovací motor bude sloužit pouze k prodloužení dojezdu elektrického pohonu, nebo zda bude propojen také s koly. Stejně tak můžeme u celé trojice tápat ohledně kapacity baterií či interiérů.
Lze tak už jen dodat, že Dreame si zajistilo finanční podporu francouzské banky BNP Paribas a je blízko má také ke Xiaomi. Svá auta pak hodlá vyrábět ve zcela nové továrně, která má vzniknout poblíž Berlína, na dostřel od Gigafactory Tesly. Číňané se tak evidentně nechtějí zaměřit na domácí trh, nýbrž na globální klientelu. Zda ale uspějí, zatím není jisté - ostatně zatím bychom nedali ruku do ohně ani za slíbený začátek výroby v příštím roce, dosud měly všechny automobilové plány jepičí život.
Číňané v Las Vegas potvrdili, že jejich prvotina ponese název Nebula 1, zatímco nová značka byla pojmenována Kosmera. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Do města hříchu pak dorazily i další dva prototypy, z nichž jeden disponuje rovněž čistě elektrickým ústrojím, zatímco druhý připomínající Fisker Karma bude mít k dispozici také spalovací motor. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Zdroje: Dreame Technology, CarNewsChina
Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
