Čínský miliardář si nechal do apartmá ve 44. patře jeřábem vytáhnout Rolls-Royce, parkuje ho na balkoně před 4 hodinami | Petr Miler

Někteří říkají, že už koupě auta typu Rolls-Roce je okázalým symbolem přesvědčení majitele o vlastní nadřazenosti. Nebyli bychom až tak příkří, umístění takového auta na balkon bytu ve 44. patře ale ničím jiným být snad ani nemůže.

Nejsme z těch, kteří by se s nadšením vrtali v životech jiných lidí a chtěli jim mluvit do toho, co dělají se svým majetkem. Pokud si na něj férově vydělali, je to jen a pouze jejich věc, nedopouští-li se tím něčeho, co nepřijatelným způsobem zasahuje do životů jiných. To, co vám ukážeme dnes, mezi takové věci patří a majitel se může klidně stavět na hlavu. Přesto je těžké nad tím nepozvednout obočí.

Blíže neupřesněný čínský miliardář z provincie Fu-ťien si totiž svůj byt ozdobil věru neobvyklým způsobem. Jako by nestačilo, že si v novém mrakodrapu pořídil luxusní apartmá ve 44. patře, rozhodl se jej vyšperkovat tak, že část jeho balkonu využije jako parkoviště. Pochybujeme však, že by mu nezbyly peníze na místo v garáži, to se jen lidem v širokém okolí rozhodl dát najevo, že on je „pan někdo”. Protože, hm, kdo jiný má auto na balkoně? Navíc Rolls-Royce Ghost?

Aby něco takového bylo vůbec možné, musel oslovit stavební firmu disponující jeřábem pro práci v takových výškách, aby použila nejen ten, ale stvořila i speciální ocelovou platformu, s jejíž pomocí půjde auto dostat do takových míst. Muselo to tedy stát spoustu peněz, přitom... taková blbost, že? Však co budete dělat s autem na balkoně ve 44. patře?

Pikantní je, že auto zůstalo plně pojízdné a možná s ním půjde zajet i do bytu. Teď jen doufejme, že příští zpráva nebude hovořit o tom, že se ve Fu-ťienu utrhl balkon s Rolls-Roycem, protože takový Ghost váží přes 2,5 tuny. A nejsme si jisti, zda někdo s takovým zatížením hrany balkonu při konstrukci domu kalkuloval. Jistě, bylo by podivné, kdyby na to nepomyslel nikdo před námi, ale v Číně se občas dějí divné věci. Buď jak buď, podívejte se na celou akci na videu níže.

Balkon s novým zahradním nábytkem je nuda, co takhle balkon s Rollsem Ghost? V Číně žádný problém. Ilustrační foto: Rolls-Royce

Zdroj: kurdistan.millionare.cars@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.