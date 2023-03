Čínský prezident si do Ruska přivezl svou novou tajnou limuzínu, nikdo běžný takovou mít nemůže před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hongqi

Nejsou známy její specifikace, neexistuje jediná její oficiální fotka a k dispozici ji bude mít jen hrstka nejvyšších čínských pohlavárů. Teď se ukázala v akci na ruských silnicích.

Již déle než rok se mezinárodní společenství v čele s USA a EU v reakci na invazi na Ukrajinu snaží o izolaci Ruska od zbytku světa. Sankce mají jistě svůj vliv, jejich efekt ale značně podkopává Čína, která naopak vztahy s Ruskem utužuje. I proto na třídenní návštěvu země vyrazil čínský prezident Si Ťin-pching, a to ve velmi pozitivním duchu. Svého protějška, Vladimora Putina, veřejně oslovuje „příteli“, čímž jen podtrhuje, na čí straně stojí.

Není překvapivé, že k návštěvě došlo. Obě země ji totiž popisují jako příležitost k prohloubení jak zmiňovaného přátelství, tak i obchodních vztahů. Čína totiž bere Rusko jako stěžejní zdroj ropy a plynu, jež nakupuje za bezkonkurenční ceny. Jak pak naznačují hlavně američtí zpravodajci, měla by se Říše středu stát i novým dodavatelem zbraní. To sice čínští představitelé popřeli, pochybnosti ovšem nezahnali. Ostatně obchodní jednání mají oba vrcholní představitelé na programu až dnes.

Politické aspekty schůzky ale nechme stranou, to není náš obor, soustředit se místo toho budeme na ty automobilové. Si Ťin-pching totiž nedorazil do Moskvy sám, přivezl si s sebou i svou novou, do značné míry tajnou limuzínu. Nevyzkoušel tedy Putinův Aurus Senat, místo toho usedl na zadní sedadla Hongqi N701. Tato limuzína se poprvé ukázala teprve loni během návštěvy čínského prezidenta v Hongkongu, kde proběhly oslavy 25letého výročí návratu města a regionu pod čínskou správu.

O samotném voze se mnoho neví, není určen veřejnosti. Vzniknout tak má pouze 50 exemplářů, jež dostanou k užívání nejvyšší čínští pohlaváři. Pohon vozu nicméně měl dostat na starosti čtyřlitrový osmiválec, který si musí poradit s nemalou hmotností. Jak se totiž dalo očekávat, zhruba 5,5metrová limuzína vyfasovala bohaté pancéřování. Má také neprůstřelná okna či pneumatiky, s nimiž lze opustit „horkou zónu“ i po proražení pláště.

Přítomnost Hongqi je symbolická i z jiného důvodu - je to další čínská automobilová značka, která se chystá do Ruska. Na zahájení prodeje jejích by mělo dojít již letos, k mání ovšem budou masové modely této automobilky. Tedy mimo jiné sedan H9, ze kterého novinka nejspíše vychází. Naznačuje to mimo jiné i podobná čelní maska. Za tou se však v tomto případě skrývá dvoulitrový čtyřválec či třílitrový šestiválec. Zákazníci pak rovněž mohou volit mezi 5,2metrovým standardním a 5,4metrovým prodlouženým provedením.

Nová Si Ťin-pchingova limuzína hlavně zepředu připomíná komerční model H9. Ten si Rusové budou moci letos koupit, značka totiž přichází na tamní trh. I proto je nyní čínský prezident v Rusku právě s tímto vozem. Foto: Hongqi

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

