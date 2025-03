Clarkson, Hammond a May se překvapivě vrátí v novém motoristickém pořadu, navíc už za měsíc před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

V případě svých angažmá v motoristických show už nám dali sbohem a šáteček. Málokdo tedy čekal, že se populární trojice sejde jindy než nad sklenkou něčeho ostřejšího, nakonec ji ale uvidíme celou na obrazovkách. Pokud ovšem čekáte nová dobrodružství, budete zklamáni.

Loňský zářiový pátek třináctého se nejspíše do srdcí mnoha automobilových nadšenců zapsal velmi černým písmem. Nikoli proto, že by došlo na nějakou hromadnou nehodu či podobné neštěstí, za vším stál jeden televizní pořad. Respektive jeho konec, neboť Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May po 22 letech spolupráce usoudili, že nastal čas věnovat se i něčemu jinému než jen autům. I když Hammond se zatím až tak neposunul, neboť vlastní nejen dílnu na restaurování veteránů, ale nadále se věnuje natáčení videí pro Drive Tribe.

Pohromadě jsme však již tuto trojici vidět neměli, tedy pokud by je paparazzi nenachytali třeba při vzájemném ochutnávání Mayova ginu či produktů z Clarksonovy farmy. Před pár dny se nicméně Hammond a May nechali společně vidět na autodromu v Dunsfoldu, kde kdysi natáčeli Top Gear. Napadlo nás tehdy, že za tím nebude stát pouze nostalgie, ovšem na návrat dvojice na televizní obrazovky to taktéž nevypadalo. Přesně k tomu ale nakonec dojde, jen trochu jinak, než zřejmě doufáte.

Amazon totiž chystá pořad zvaný The Not Very Grand Tour, který bude mít premiéru 18. dubna, tedy již za měsíc, jak si všimli kolegové z Motor1. Podle britské filmové asociace BBFC (British Board of Film Classification) pak má jít dokonce o minisérii, jejíž první díl ponese název The Glory and the Power a má být oslavou spalovacích motorů. Na ploše několika desítek minut bychom se přitom měli ohlédnout za minulými dobrodružstvími a testy populární trojice. Zjevně tedy půjde o výběr toho nejlepšího, co se během šesti sezón The Grand Tour urodilo.

Zda se dočkáme i záběrů z Top Gearu, je otázkou. Nicméně zmiňovaný návrat Hammonda a Maye do Dunsfoldu by mohl něco naznačit. Tato dvojice pak má „best-ofku“ komentovat ze studia, Clarkson se ovšem objeví jen na archivních záběrech. O kompletní comeback se tedy nejedná, jakkoli je možné, že na něj ve finále dojde v některém z dalších dílů. Tedy za předpokladu, že nepůjde o jednorázovku, ale o minisérii mapující spolupráci trojice Britů. Nemusel a by být ani tak „mini”, však jde o historii, která trvala dlouhých dvaadvacet let.

Již 18. dubna nás čeká ohlédnutí za šesti sezónami The Grand Tour, dost možná ovšem Hammond a May při komentování svých minulých kousků zabrousí i do časů Top Gearu. Foto: Amazon Press Centre

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.