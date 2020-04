Clarksonovo nejoblíbenější auto umí i po létech ohromit na brzdě, zvukem i výkonem

Petr Prokopec

Nevyrábí se už 8 let, přesto dodnes nevzniklo nic, co by pokračovalo v jeho tradici. Lexus LFA měl jako nový produkovat 571 koní na klice, nyní mu naměřili 531 koní na kolech. Za úžasného zvukového projevu.