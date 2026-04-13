Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
Petr Miler
Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
před 6 hodinami | Petr Miler
Máme pocit, že lidé stále nedoceňují schopnosti té zdánlivě primitivní věci za pár tisíc korun, která spojuje naše auta s matičkou zemí. Po tomto testu by si jí mohli vážit zase o trochu víc.
Člověk v životě neumí ocenit obyčejné dobré věci, to je prokletí našeho druhu. Pokud něco nepůsobí dostatečně spektakulárně a dramaticky to nevystupuje z každodenní rutiny, přijde nám to jako něco normálního, nezajímavého, nehodného pozornosti. Jen hrstka lidí si skutečně váží svých partnerů, kteří s nimi den co den prožívají dobré i zlé, pomáhají jim zajišťovat životní komfort, jakousi jistotu, téměř samozřejmě dostupnou něhu. Spousta lidí si neváží své obyčejné práce, do které mohou s čistou hlavou chodit a s čistou odcházet a každý měsíc jim za to přistane na účtu slušná suma. Neváží si svého zdraví, neváží si bezpečného prostředí, ve kterém žijí, neváží si čisté vody, dobrého vzduchu... Takových věcí by bylo, přitom nic z toho není ani trochu samozřejmé.
Jsou to všechno velmi důležité věci, jejichž velikost mnozí kolikrát až tehdy, kdy o ně přijdou, když se něco pokazí. Spoustu z nich bychom našli i ve světě aut a jednou z nich jsou pneumatiky. Máme ve zvyku sledovat vývoj motorů, převodovek, podvozků, výbavových prvků, kdejakých věcí, které nám v autech tak trochu tancují před očima. Přitom si vůbec neuvědomujeme, co všechno z vlastností auta vyplývá z kvality jejich obutí. A co všechno musí pneumatiky zvládat, aby ostatní mohlo vůbec fungovat, protože při dnešní časté absenci náhradních kol stačí jeden hloupý defekt, aby se z pohodového dnes stalo peklo na zemi.
Měl jsem v životě to štěstí, že jsem mohl být opakovaně blízko vývoji a výrobě nových pneu. A je to ohromná věda. Aby výsledkem byl produkt, který doslova za pár tisíc zvládá skvěle fungovat za sucha i mokra mezi teplotami od 4 do 40 stupňů, je tichý, nezatěžuje příliš okolní prostředí, nezničí ho ani rychlé přejetí řady ostrých nástrah a ke všemu vydrží fungovat klidně řadu let a desítky tisíc kilometrů. Je to kouzelná věc. A její vývoj je na rozdíl od aut jako takových pořád - nebo aspoň donedávna byl - nekompromisně rychlý. Dejte na 20 let staré sportovní auto nové pneumatiky a máte o půlku schopnější vůz jen díky tomu.
Věnujme tedy chvilku tomuto tichému služebníkovi, který činí naše životy lepšími a nečeká za to oslavné chorály. Prostředkem může být i přiložené video Parkera Smithe, nadšence do zbraní, který s nimi na svém kanálu na Youtube dělá různé „vylomeniny”. A naposledy ho nenapadlo nic lepšího než vzít čtveřici terénních pneumatik Nitto Mud Grappler, postavit je za sebe nastojato a zkoušet, kolik z nich prostřelí různé zbraně. A sám byl překvapen tím, jak moc toho vydrží.
Laik by možná čekal, že taková kulka ze střelné zbraně normální pneumatiku (tedy nikoli speciály pro obrněné vozy) roztrhá na kusy, ale ouha. Konstrukce pryže vyztužené kovem, kevlarem a dalšími speciálními materiály je velmi odolná, dokonce tak, že kulka z pistole ráže .22 neprorazila ani plášť první pneumatiky. Prostě se nedostala ani dovnitř, střelbu z dvaadvacítky přežila tak, že jí prostě „spolkla”. Větší ráže byly úspěšnější, ale také to pro ně nebyla žádná selanka.
Glock s 9mm nábojem s celokovovým pláštěm se dostal přes plášť první pneumatiky, ale druhé už ne. To samé platí o pistoli Browning ráže .45, ani ta neprorazila druhou pneu. A .44 Magnum to samé. Až bruální pistole Desert Eagle s kulkami ráže .50 prvními dvěma pneumatikami, třetí ale též vydržela. Všechny pak nakonec neprorazila ani útočná puška s náboji ráže 5,56 mm se speciálními ocelovými jádry - tahle munice skončila v zadní stěně třetí pneumatiky, ke čtvrté se nedostalo nic. Jistě svérázný test nemající valnou hodnotu v případě střelby do pneumatik skutečného auta, ale jako ukázka toho, co všechno „gumy” vydrží... Podívejte se na to sami níže, za nás klobouk dolů.
Pneumatiky aut jsou nedocenění hrdinové každodenních asfaltových bitev, zkuste jim při pohledu na test níže konečně vyseknout poklonu, jakou si zaslouží. Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain
Zdroj: [https://www.youtube.com/channel/UCP0yqWtqwQv_0khsdY-i2LA Yee Yee Life] přes Jalopnik
