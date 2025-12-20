Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Al-Nassr Club, tiskové materiály

CR7 dokázal z hraní fotbalu udělat divadlo a ze svého působení ve sportu šoubyznys svého druhu, takže nakonec ani nepřekvapí, že si zkusí roli herce. Pozoruhodné ovšem je, jak vysoko začne.

Asi nejsem ten správný fotbalový fanda, celý život mě v podstatě míjí aktivně i pasivně, přesto ani mě neuniklo, jaké „tyjátry” snad většina hráčů na hřišti předvádí. Přehrát následky skutečného faulu, aby si ho někdo všiml a řádně ho trestal, je jedna věc, padat jako střelený kamzík po nulovém kontaktu s kýmkoli je jiná. Takové počínání ovšem není cizí ani největším hvězdám, u kterých to sice lze chápat jako širší součást protřelé herní strategie, přesto mám jako „chlap” pocit, že podobné divadelní kousky do sportu nepatří.

Cizí nejsou ani Cristianovi Ronaldovi, jinak jistě jednomu z nejlepších fotbalistů všech dob. Až hysterické reakce na to či ono mu nebývají cizí, na druhou stranu se možná i díky tomu stal jedním z nejsledovanějších osobností na sociálních sítích. A svůj herecký talent chce prodat i jinde v momentě, kdy se jeho hráčská kariéra nevyhnutelně chýlí ke konci.

Za jiných okolností bychom se tomu nevěnovali, nejsme fotbalový ani filmový web, CR7 ale míří do filmové série, která je pořád dost automobilová - Rychle a zběsile. A zužitkovat při tom má i svou „nehoráznou” sbírku aut. Takovou budoucnost naznačili „na sockách” jak Vin Diesel, producent a velká hvězda snad nejzprofanovanější filmové automobilé série, tak Tyrese Gibson, který v ní též hraje. Diesel uvedl: „Všichni se ptali, jestli se stane součástí mytologie Fast... Musím vám říct, že to tak bude. Napsali jsme pro něj roli...” A Tyrese Gibson dodal: „Vítej v rodině! Cristiano Ronaldo.” Fotka s ním na place natáčení je zjevně retuš, ale co už.

Sám Ronaldo se zatím k věci nevyjádřil, éterem se ale nese, že v sérii si má zahrát i se svými superauty. Stroje jako Bugatti Centodieci, Chiron a Veyron, hromada Ferrari včetně několika SP a pozoruhodného Purosangue, McLaren Senna, Lamborghini Aventador a výhledově i Bugatti Tourbillon nejsou stroje, které by se jinak producentům sháněly snadno byť jen na drobné vystoupení před kamerou, kde by nedošly žádné újmy. A marketingový potenciál Ronalda je skoro nekonečný... Pokud tedy tohoto týpka nemusíte, raději se běžte někam zahrabat, protože to vypadá, že na nás i po konci své sportovní kariéry bude vykukovat zpoza každého druhého rohu.


Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii - 1 - Cristiano Ronaldo Bugatti Chiron 02Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii - 2 - Cristiano Ronaldo a Bugatti Veyron a Chiron 2020 nove foto 02
Už jen Bugatti Cristiana Ronalda stojí za jeho angažmá v Rychle a zběsile, jeho potenciál je ale řádově větší. Jeho účast ve filmu se zdá být hotovou věcí. Foto: Bugatti

Zdroje: Vin Diesel@Instagram, Tyrese Gibson@Facebook

Petr Miler

