Cristiano Ronaldo na vlastní kůži poznal, že ani jmění přes 12 miliard neznamená, že nemůžete dostat botičku

Stále nejobletovanější fotbalista světa se momentálně z profesionálního hlediska poněkud hledá, v případě svého auta si ale mohl být jist, že jej najde tam, kde ho nechal. Ani sám s ním totiž nemohl odjet.

Obyčejní lidé si nezřídka myslí, že se s tučnějším bankovním kontem zbaví všech problémů, které běžné smrtelníky dnes a denně provází. Nebudeme říkat, že tomu tak ani v nejmenším není, o spoustu záležitostí se patřičně zabezpečení lidé skutečně starat nemusí. Na nějaké zvýhodňování bohatých v rovině dodržování obecně platných pravidel si ale současný svět ani trochu nepotrpí.

Na vlastní kůži se o tom přesvědčit Cristiano Ronaldo, fotbalová i marketingová ikona a jeden z nejbohatších sportovců současnosti. Portugalská fotbalová superstar, momentálně stále hráč Manchesteru United, chce znovu změnit působiště, neboť jeho klub se neprobojoval do Ligy mistrů a Ronaldo nechce strávit poslední roky své kariéry mimo světla reflektorů nejprestižnějších soutěží. Místo přípravného kempu Manchesteru tak tráví léto v rodném Portugalsku, kde se mu ale také nějak zvlášť nedařilo.

Ve svém Rolls-Roycu Cullinan vyrazil na nákupy do obchodního centra El Corte Ingles v lisabonském Sao Sebastiao, nezaplatil ale parkovné. A lidé z EMELu, instituce obstarávající parkovací zóny v portugalské metropoli, s ním neměla slitování. Na luxusní SUV s italskou registrací (ještě z dob jeho působení v Juventusu) „plácla” botičku, jako by se nechumelilo. A to se jmění jeho majitele odhaduje na více než 12 miliard korun.

Kolemjdoucím to neuniklo, a tak Ronaldův nepříjemný moment zvěčnili na fotografiích. Tušíme, že portugalský fotbalista nebyl rád, ale trest musel přijmout jako každý jiný. Jakkoli předpokládáme, že sami lidé z EMELu museli být zaskočeni, kdo se z majitele „italského” Rollsu nakonec vyklubal. V Portugalsku snad není nikdo, kdo by CR7 neznal. A těch, kteří jej nemilují, bude též poskrovnu.

