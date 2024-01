Cristiano Ronaldo si koupil nové auto. „Už ani nevím, kolik jich mám,” říká s úsměvem v teplákách od Gucciho před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Možná to Gucci neprodává jako tepláky, ale nám jeho „ohoz” jako teplákovka přijde. Posledním přídavkem do jeho kolekce je Ferrari Purosangue, to se zdá být u fotbalistů obzvlášť populární.

Hvězda Cristiana Ronalda coby fotbalisty zřejmě pozvolna pohasíná. Brzy mu bude 39 let a jeho aktuální klub není tím, v jehož řadách by mohl ohromovat celý svět svým sportovním kumštem. Jeho příjmy ale postupně stále rostou, a tak rozhodně nemusí pomýšlet na to, že by omezil jednu ze svých velkých libůstek - sbírání výjimečných automobilů.

V tomto je nám Ronaldo sympatický, na auta má vkus. Jasně, je snadné kupovat hezká auta, když vám z prkenice tečou miliardy, ale vkus to nutně neznamená, promluvte si s pár lidmi před ústředím německého Mansory. V jeho kolekci tak najdeme opravdové perly od Bugatti, Ferrari, McLarenu, Rolls-Roycu... Jsou to automobilové perly všeho druhu.

Kolik aut vůbec Ronaldo dnes má nebo kolik jich za svůj život koupil? Pod svým posledním příspěvkem na toto téma na Instagramu upřímně a s úsměvem přiznává, že už to ani neví, prostě si toho po dekádách nákupů není vědom. A vzhledem k tomu, že své vozy má na různých místech světa, ani je nemůže vyrazit spočítat. Jedno ale ví jistě - které si koupil naposledy.

Jde o Ferrari Purosangue, tedy první SUV Ferrari, které se zdá být mezi fotbalisty poměrně populární, nedávno v něm byl viděn třeba i Zlatan Ibrahimovič. A Cristiano zvolil celkem decentní specifikaci - modrou karoserii Blu Scozia, 20palcová titanová kola a modré brzdové třmeny ladící s lakem. Zvěčnit se u auta nenechal v moc decentním oblečení - jakási teplákovka od Gucciho s teniskami stejné značky působí poněkud dekadentně. Ale co už, my jsme tu přes auta, ne přes oblečení. Podívejte se na obojí sami níže.

Podobné, ale tmavší modré Purosangue si pořídil Cristiano Ronadlo jako své... Vlastně už ani neví kolikáté auto. Tomu se říká životní komfort, mrkněte se na něj níže. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Cristiano@Instagram

Petr Miler

