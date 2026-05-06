Sláva Ukrajině? Ne tak docela, i když třeba to tak nakonec též zkusí prodat. Peníze na tohle auto jdou odjinud a byla jich třeba slušná fůra. Finální suma zaplacená za tento svérázný vůz nejspíš překročí 30 milionů korun.

Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní

včera | Petr Miler

Foto: Refined Marques, tiskové materiály

O Cristianu Ronaldovi si můžete myslet, co chcete, jeho fotbalový um je ale nesporný. A jeho schopnost jej zpeněžit i v marketingové rovině jakbysmet. Nám fotbal moc neříká a spíš než na portugalském elegánovi, jehož vypracovanému tělu dodá i pot jen lesku navíc, spočinou oči raději na jiných objektech. Pro jednu věc s ním ale souznění cítíme - miluje auta.

Není to ten týpek, který si koupí „bourák” za první pořádnou výplatu a vystavuje se, jakkoli i to si s ním někteří budou spojovat. Byl to vždy nadšenec do čtyř kol s celkem solidním vkusem a slušnou nákupní mánií. Po pořízení jednoho z obyčejnějších strojů se nechal slyšet, že už ani neví, kolik jich má, na ta výjimečná od Bugatti za stovky milionů až po Ferrari za necelých 50 si ale jistě vzpomene. Na nesmysly, které dostal zadarmo, snad ani ne.

Kam se v této skvadře zařadí poslední přídavek do jeho kolekce, je otázkou, tuctové auto to ale opravdu není. Firma Refined Marques se pochlubila tím, že si od ní právě CR7 koupil jeden z 20 zakázkových Mercedesů AMG G63 Cabriolet, kterých vznikne jen 20 pro celý svět. Jde o mimořádné auto, jak můžete vidět na záběrech prezentačního kusů níže, na jehož vývoji prý 18 měsíců pracoval tým německých techniků z Formule 1. Berme to s rezervou, na každý pád vznikl jedinečný otevřený offroad s motorem 4,0l V8 biturbo pod kapotou, který dává až 577 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu. Obojí posílá devítistupňový automat na všechna čtyři kola.

Střecha se otevírá uvolněním západek, sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka. Lze ji sundat i za jízdy, přičemž hlavní změny doplňují sebevražedné dveře v zadní části. Auto stojí v přepočtu přes 27 milionů Kč v základu a žádné dva vyrobené kusy nebudou stejné. Refined Motors ten Ronaldův ukázal zatím jen na jedné fotce, která - a firma to potvrzuje - naznačuje extrémní míru individualizace. Jeho kus jej tak snadno mohl stát víc než 30 milionů Kč, což z auta dělalo bezpečně nejdražší Mercedes třídy G na světě.

Zvolená barevná kombinace je vážně svérázná a skutečně voní po Ukrajině, žluto-modrou kombinaci ale používá také Ronaldův současný klub Al-Nassr. Tomu je vlastní už od jeho založení v roce 1955 - žlutá prý představuje písky arabské pouště, modrá okolní vodní plochy. Právě z tučné odměny, kterou Cristiano za své působení v klubu pobírá, si auto pořídil, takže volba jeho barev nakonec dává smysl.


Nový přírůstek do Ronaldovy automobilové sbírky můžeme vidět zatím takto. Foto: Refined Marques, tiskové materiály

Podoba samotného Mercedesu je ale dobře známá, jiné budou hlavně barvy. Foto: Refined Marques, tiskové materiály

Zdroj: Refined Marques

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.