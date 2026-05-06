Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
Petr MilerSláva Ukrajině? Ne tak docela, i když třeba to tak nakonec též zkusí prodat. Peníze na tohle auto jdou odjinud a byla jich třeba slušná fůra. Finální suma zaplacená za tento svérázný vůz nejspíš překročí 30 milionů korun.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
včera | Petr Miler
Sláva Ukrajině? Ne tak docela, i když třeba to tak nakonec též zkusí prodat. Peníze na tohle auto jdou odjinud a byla jich třeba slušná fůra. Finální suma zaplacená za tento svérázný vůz nejspíš překročí 30 milionů korun.
O Cristianu Ronaldovi si můžete myslet, co chcete, jeho fotbalový um je ale nesporný. A jeho schopnost jej zpeněžit i v marketingové rovině jakbysmet. Nám fotbal moc neříká a spíš než na portugalském elegánovi, jehož vypracovanému tělu dodá i pot jen lesku navíc, spočinou oči raději na jiných objektech. Pro jednu věc s ním ale souznění cítíme - miluje auta.
Není to ten týpek, který si koupí „bourák” za první pořádnou výplatu a vystavuje se, jakkoli i to si s ním někteří budou spojovat. Byl to vždy nadšenec do čtyř kol s celkem solidním vkusem a slušnou nákupní mánií. Po pořízení jednoho z obyčejnějších strojů se nechal slyšet, že už ani neví, kolik jich má, na ta výjimečná od Bugatti za stovky milionů až po Ferrari za necelých 50 si ale jistě vzpomene. Na nesmysly, které dostal zadarmo, snad ani ne.
Kam se v této skvadře zařadí poslední přídavek do jeho kolekce, je otázkou, tuctové auto to ale opravdu není. Firma Refined Marques se pochlubila tím, že si od ní právě CR7 koupil jeden z 20 zakázkových Mercedesů AMG G63 Cabriolet, kterých vznikne jen 20 pro celý svět. Jde o mimořádné auto, jak můžete vidět na záběrech prezentačního kusů níže, na jehož vývoji prý 18 měsíců pracoval tým německých techniků z Formule 1. Berme to s rezervou, na každý pád vznikl jedinečný otevřený offroad s motorem 4,0l V8 biturbo pod kapotou, který dává až 577 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu. Obojí posílá devítistupňový automat na všechna čtyři kola.
Střecha se otevírá uvolněním západek, sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka. Lze ji sundat i za jízdy, přičemž hlavní změny doplňují sebevražedné dveře v zadní části. Auto stojí v přepočtu přes 27 milionů Kč v základu a žádné dva vyrobené kusy nebudou stejné. Refined Motors ten Ronaldův ukázal zatím jen na jedné fotce, která - a firma to potvrzuje - naznačuje extrémní míru individualizace. Jeho kus jej tak snadno mohl stát víc než 30 milionů Kč, což z auta dělalo bezpečně nejdražší Mercedes třídy G na světě.
Zvolená barevná kombinace je vážně svérázná a skutečně voní po Ukrajině, žluto-modrou kombinaci ale používá také Ronaldův současný klub Al-Nassr. Tomu je vlastní už od jeho založení v roce 1955 - žlutá prý představuje písky arabské pouště, modrá okolní vodní plochy. Právě z tučné odměny, kterou Cristiano za své působení v klubu pobírá, si auto pořídil, takže volba jeho barev nakonec dává smysl.
Nový přírůstek do Ronaldovy automobilové sbírky můžeme vidět zatím takto. Foto: Refined Marques, tiskové materiály
Podoba samotného Mercedesu je ale dobře známá, jiné budou hlavně barvy. Foto: Refined Marques, tiskové materiály
Zdroj: Refined Marques
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
včera
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
4.5.2026
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Časový program GP Francie v Le Mans včera 10:00
- Waterloo pro BMW: Miguel Oliveira vážně zraněn – van der Mark pojede místo něho včera 09:00
- MOTO TEST CAMP Soběslav 2026: 120 motocyklů od 26 značek včera 08:00
- Štěpán Zuda s wild card v Mostě 5.5.2026
- Obvinění z dopingu: Byla účast Lukase Maurera v Hengelu poslední? 5.5.2026
Nejnovější články
- Typické: Honda prodělala 330 miliard na elektromobilech, teď dusí spalovací modely, aby si vše vydělala zpátky
před hodinou
- Týmy Formule 1 kapitulují pod tíhou zmaru, většina z nich souhlasí s návratem motorů V8. Mlčí jen „obvyklí podezřelí”
před 3 hodinami
- Končící šéf AMG otočil o 180 stupňů: Sázíme znovu na spalovací auta, nový V8 bude ještě letos, plug-in hybridy končí, říká nyní
před 4 hodinami
- BMW s hořkostí oznámilo vyrobení dvoumiliontého elektromobilu v době, kdy jejich prodeje prudce klesají. A je daleko za plánem
před 6 hodinami
- Škodu Octavia ani jako nabušené Combi 2,0 TDI někdo „nedával” tak moc, že s ní roky skoro nejezdil, teď je k mání jako výjimečný „relikt”
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva