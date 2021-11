Cristiano Ronaldo si vyjel se spoluhráči na oběd, domů se vrátil s pokutou

Pokud máte pocit, že některé problémy se týkají jen nás, obyčejných smrtelníků a bohatým sportovním hvězdám se vyhýbají, pak nikoli. Pokutu za parkování dostal vedle Ronalda i Fred.

Portugalská fotbalová superstar je na našich stránkách celkem pravidelným hostem. Ne snad, že bychom tak moc sledovali fotbal či obdivovali Cristiana R., jeho posedlost auty je ale stejně legendární jako jeho fotbalové kejkle. Profesionálních fotbalistů kupujících výjimečné automobily známe nespočet, jen jeden z nich se ale může pochlubit několika Bugatti, ještě násobně větším počtem výjimečných Ferrari, vícero McLareny a bůh ví, čím ještě. Vlastně ani není jasné, kolik aut Ronaldo má, některá totiž používá jen velmi zřídka.

Mezi taková patří i Range Rover Sport SVR. Úctyhodné britské superSUV s motorem 5,0 V8 o výkonu 544 koní a točivém momentu 618 Nm má už asi od roku 2017 a teď s ním vyrazil se spoluhráči z Manchestru United do italské restaurace Cibo v britském Hale. Prý dorazil na poslední chvíli a byť nevíme, jestli po cestě využil akcelerace na stovku za 4,7 sekundy a maximální rychlosti 261 km/h, bez konfliktu s policií se akce stejně neobešla.

Přímo z ní sdílel na sociálních sítích fotku s tím, že se spoluhráči strávil skvělé chvíle, trochu méně veselo mu ale jistě bylo po návratu k vozu. Právě kvůli pozdnímu příjezdu měl svůj RRS, jak se Range Roveru Sport familiárně říká, nechat na místě, kde to není dovoleno a pozornosti policie to neuniklo. Jeho spoluhráč Fred se tím navíc nechal inspirovat, a tak dopadl úplně stejně.

Inu, těžkosti obyčejných lidí se nevyhýbají ani těm neobyčejným, byť tušíme, že při Ronaldových příjmech jej pokuta nerozhází. Obdivovat je třeba, že i při svém postavení a beztak dvou bodyguardech v zádech nadále trvá na tom, že svá auta řídí sám, méně ovšem, že při tom není schopen respektovat elementární pravidla.

PICTURE EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo leads Man United stars out on a bonding lunch... but ends up with a parking ticket! https://t.co/i2wbiCbyVd pic.twitter.com/chYDKU6odi