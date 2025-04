Čtyři otylá moderní výkonná SUV ve vzájemném klání ve sprintu ukázala nesmyslnost hybridizace i křehkost přemotorovaných obrů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pouhá čtyři auta stačila k tomu, aby startovní rošt zatížila 10 tunami hmotnosti, to je samo o sobě dehchberoucí. Ještě víc ale zaujme, že stačilo málo a žádné klání jsme ani nemohli vidět, vozy ve srovnání selhávaly jeden za druhým.

Co je pro vás při výběru auta nejdůležitější? Vzhled, značka, komfort, výkon, cena nebo ještě něco jiného? Každý má priority nastavené trochu jinak, i proto se v branži zvládá uchytit spousta výrobců rozličných automobilů. Trochu smutné ovšem je, že v posledních letech jen málokterý z nich láká na nízkou hmotnost, která je pro některé jedním z nejdůležitějších údajů, někdy i tím úplně nejdůležitějším. Čím méně kil pod sebou a okolo sebe máte, tím lépe se vám vůz ovládá. Navíc dokáže víc oslnit po stránce dynamické i s nižším výkonem, stejně jako je úspornější, prostě celkově efektivnější. A zanedbat nelze ani menší nároky na techniku všeho druhu, kila navíc zaměstnávají motor, převodovku, podvozek, brzdy, v podstatě všechno.

Pohled na startovní čáru posledního sprintu Carwow, ve kterém proti sobě Britové postavili čtveřici moderních výkonných SUV, je tak poněkud znechucující. Když totiž do daného mixu ještě přihodíme řidiče, pak jen tak málo početná skupinka vykazuje na vahách zhruba 10 tun. Tedy opravdu šílenou hmotnost, kterou by šlo ospravedlnit leda ve chvíli, kdyby tato SUV nabízela nezměrný luxus chráněný pancéřovanou karoserií. Jenže nejde o obrněné speciály Rolls-Roycu, Maybachu či Bentley, nýbrž o sportovní verze modelů Audi, Ferrari, Lamborghini a Porsche.

Nejlehčí z této čtveřice je maranellský koník, tedy SUV Purosangue, které má na kontě 2 150 kg. Ty páruje s 725 koňmi, za kterými stojí atmosférický dvanáctiválec. Zbývající trojice pak spadá pod koncern Volkswagen, pročež tu ve všech případech máme čtyřilitrový osmiválec. Urus a Cayenne Coupe jej navíc párují s hybridní technikou, načež první vůz disponuje 800 a druhý 739 koňmi. Jenže tu zároveň máme také 2 504 a 2 495 kg, načež RS Q8 se svými 2 275 kg působí najednou docela sympaticky - byť na ně připadá „jen” 640 koní.

U Porsche se hnací ústrojí povedlo se zbytkem auta sladit nejlépe, to je zjevné, i přes druhý nejvyšší výkon a druhou nejvyšší hmotnost tak Cayenne ve sprintech vítězil téměř neustále. Za ním pak skončilo tu Ferrari, tu Audi, tu dokonce Lambo, které jinak bylo obvykle nejpomalejší a ukázalo nesmyslnost hybridizace v plné „kráse” (více výkonu ale také podstatně více hmotnosti, k čemu to je?). A u každého auta aspoň jednou zastávkovala technika, přičemž nejčastěji docházelo k přehřátí převodovky. I to je výmluvné - když začnete na kola 2,5tunových monster posílat 600 až 800 koní, stanou se z nich docela křehká stvoření. Ani jeden sprint tak nebyl skutečně výmluvný, snad jen konzistence Porsche působí přesvědčivě.

Audi pak dominovalo při pružném zrychlení v komfortním módu, které se překvapivě nestalo doménou hybridů. Ty tak stejně jako ryzí elektromobily začínají připomínat spíše koníka, který se naučil jedinému triku, a sice působivému odpichu z místa. Jakmile mu ale tuto výhodu seberete, nemá čím oslnit. Čímž se dostáváme k Ferrari, které při pružném zrychlení s předem zařazenou rychlostí naplno ukázalo sílu svého dvanáctiválce, aby pak následně díky nejnižší hmotnosti dominovalo při brzdění. A také jasně nejlépe zní, podívejte se na to všechno sami níže.

Cayenne je sice králem ve zrychlení, 2,5tunová hmotnost ale pro značku z Zuffenhausenu není zrovna dobrou vizitkou. Foto: Porsche



Ještě hůř vyznívá pro Lamborghini a jeho Urus, který je dnes k dispozici už jen v hybridní verzi SE. Ta je ze všech srovnávaných aut nejpomalejší a nejhůř brzdí. Foto: Lamborghini



Ferrari Purosangue čistě motorem bez turba nemohlo být králem, ale ztrácí v podstatě jen v prvních metrech sprintu z místa. S letmým startem je jasně nejrychlejší, také nejlépe brzdí. Jistě proto, že váží o zhruba 350 kilo míň než Porsche. Foto: Ferrari



Tak trochu černým koněm tohoto klání se ale stalo Audi RS Q8, kterému zůstal spalovací pohon, je relativně lehké a mezi srovnávanými vozy patří k těm lehčím. Navíc je nejlevnější. I tomu se ale při sprintech přehřála převodovka. Foto: Audi

