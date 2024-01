Cybertruck je nedomyšlený tak moc, že ho nelze dobíjet s pomocí CCS adaptéru přímo od Tesly, prostě do něj nepasuje

Majitel se nestačil divit, když zjistil, že tovární příslušenství Tesly není kompatibilní s jejími vlastními produkty. V situaci, kdy si koupil auto za 1,8 milionu korun a ještě si připlatil dalších skoro 6 tisíc Kč za adaptér, není divu.

Poslední listopadový den loňského roku Tesla s velkou pompou předala prvních deset kusů sériové verze pick-upu Cybertruck. Pár dalších aut dodala i poté, výroba ale vázne a automobilka už přiznala, že masová produkce se nerozjede dřív než v roce 2025. A jelikož Cybertrucku přibývá na kontě pomalu každý den nový problém, nemusí to být poslední podobné prohlášení.

Nově se ukázalo, že tohle auto je šité natolik horkou jehlou, že nikdo nepomyslel ani na kompatibilitu s přímo k ní oficiálně dodávaným příslušenstvím, které si můžete při objednávce přikoupit. Zjistil to Kyle Conner, který je ve světě elektrických aut obecně respektován jako objektivní expert. Ten vůz zkusil dobít u jiného stojanu než u Superchargeru a s nepořízenou odešel dokonce dvakrát.

První a hlavní problém je spojen už s dobíjecí zdířkou, kterou na první pohled nevidíte - její víčko je totiž zasazeno do lemu levého zadního blatníku. Pokud zastavíte u Superchargeru osazeného portem NACS od Tesly, měli byste baterie bez problémů dobíjet. Nicméně v jakémkoli jiném případě potřebujete CCS adaptér. Ovšem ten do otvoru zasunout nelze, a to přesto, že se jedná o oficiální produkt Tesly, prostě nepasuje do dostupného prostoru. Proto Kyle zkusil onen lem demontovat, díky čemuž se mu povedlo adaptér zapojit, dobíjecí stojan ale přesto odmítl dodávat elektřinu.

Conner dodal, že hodlá otestovat i stanice jiných společností, aby si ověřil, že nešlo pouze o problém konkrétního stojanu. I kdyby ale nakonec uspěl, stále je třeba se podivit nad tím, jak nedomyšlený Cybertruck je. Jak daleko na pomyslném seznamu priorit asi je kompatibilita auta s příslušenstvím, které si k němu můžete koupit? Problém v této oblasti je skutečně absurdní.

CCS adapter doesn’t interface with the Cybertruck due to the plastic wheel arches.



We ripped those suckers off and plugged it in



Wasn’t able to charge at a high voltage charger but it’s possible a low voltage one could work, but then what’s the point?



Still more testing to… pic.twitter.com/ExmFNNO7Ms